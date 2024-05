Χωρίς ζάχαρη: Διάσημοι και «σελέμπριτι» επιλέγουν νέο τρόπο ζωής sugar-free

Plan Shooting 2 / Imazins via Getty Images

Plan Shooting 2 / Imazins via Getty Images

Τι σημαίνει «χωρίς ζάχαρη»

Getty Images / Associated Press

Getty Images / Associated Press

Διάσημοι που ζουν «γλυκιά ζωή» - χωρίς ζάχαρη

via Associated Press

via Associated Press

Gilbert Carrasquillo via Getty Images

Gilbert Carrasquillo via Getty Images

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

Simon Stacpoole/Offside via Getty Images

Simon Stacpoole/Offside via Getty Images

Ενας τρόπος ζωής χωρίς ζάχαρη

Η Τζένιφερ Άλεν είναι συνταξιούχος επαγγελματίας σεφ και συγγραφέας. Κείμενά της εμφανίζονται σε δεκάδες δημοσιεύσεις και έχει εκδώσει δύο βιβλία μαγειρικής, το Keto Soup Cookbook και το Keto Diabetic Cookbook and Meal Plan. Αυτές τις μέρες, είναι απασχολημένη στην κουζίνα της, δοκιμάζοντας νέες συνταγές για διάφορες εκδόσεις και παράλληλα ταξιδεύει. Οι καλύτερες συνταγές της είναι συγκεντρωμένες στο Cook What You Love.