Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο

Royal Caribbean International

Η κρουαζιέρα αναπτύσσεται ταχύτατα, ως ένας εναλλακτικός και value for money τρόπος διακοπών, καθώς συνδυάζει επίσκεψη σε αρκετές περιοχές, πλήρη ψυχαγωγία εν πλω και πλούσια γεύματα. Κι ενώ κάποτε ήταν προτίμηση των μεγαλύτερων ηλικιών και κυρίως Αμερικανών και βορειοευρωπαίων, ή ραγδαία άνοδος του βιοτικού επιπέδου των Ασιατών, οδηγεί τις εταιρείες κρουαζιέρας να δρομολογούν την κατασκευή νέων κρουαζιεροπλοίων, πολύ μεγαλύτερων από πριν και μάλιστα, ορισμένα θα είναι για καπνιστές, επειδή οι Κινέζοι έχουν αυτή -την κακή για τους μη καπνιστές- συνήθεια. Η Royal Caribbean International, ήδη προχώρησε στα εγκαίνια της κατασκευής του μεγαλύτερου κρουαζιεροπλοίου στον κόσμο. Πρόκειται για το 5ο κρουαζιερόπλοιο της κατηγορίας Oasis Class και ονομάζεται Wonder of the Seas.

Royal Caribbean International

Το κρουαζιερόπλοιο κατασκευάζεται στο ναυπηγείο Chantiers de l’Atlantique στο Saint-Nazaire της Γαλλίας και σχεδιάζεται να κάνει το ντεμπούτο του το 2021, πραγματοποιώντας κρουαζιέρες στην Ασία και τον Ειρηνικό Ωκεανό, ξεκινώντας από τη Σανγκάη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016 η εταιρεία ναυπήγησε το Harmony Of the Seas και το 2018 το Symphony of the Seas, που τώρα είναι το μεγαλύτεροι κρουαζιερόπλοιο του κόσμου, με μήκος 361 μ., πλάτος 65,7, βάρος 228.081 τόνους, με 18 καταστρώματα, 6.000 επιβάτες και 2.200 πλήρωμα. Ωστόσο, έρχεται το μεγαλύτερο αλλά όχι και το βαρύτερο, καθώς θα ζυγίζει 227.000 τόνους. Μάλιστα, ένα τμήμα της καρίνας, βάρους 970 τόνων, ανυψώθηκε με έναν γερανό 1400 τόνων.

Royal Caribbean International

Το Wonder of the Seas θα είναι μέλος της οικογένειας κρουαζιερόπλοιων κατηγορίας Oasis class of ships και θα συνδυάζει την ιδέα των 7 γειτονιών μαζί με μια σειρά από νέες εμπειρίες, κορυφαίες επιλογές γαστρονομίας, ασύγκριτη ψυχαγωγία και την τελευταία τεχνολογία.

Royal Caribbean International Royal Caribbean International