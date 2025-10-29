Οι αυστραλιανές αρχές διεξάγουν έρευνα για τον θάνατο μιας 80χρονης γυναίκας, η οποία είχε εγκαταλειφθεί σε ένα νησί του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου από ένα κρουαζιερόπλοιο.

Η γυναίκα έκανε πεζοπορία στο νησί Λίζαρτν 250 χλμ. μαζί με άλλους επιβάτες από το κρουαζιερόπλοιο Coral Adventurer το Σάββατο, αλλά πιστεύεται ότι αποσπάστηκε από την ομάδα για να ξεκουραστεί. Το πλοίο έφυγε από το νησί γύρω στη δύση του ηλίου, αλλά επέστρεψε αρκετές ώρες αργότερα, αφού το πλήρωμα συνειδητοποίησε ότι η γυναίκα αγνοοείτο.

Μετά από μεγάλη επιχείρηση έρευνας, όπως αναφέρει το BBC, βρέθηκε η σορός της γυναίκας το πρωί της Κυριακής.

Η Αυστραλιανή Αρχή Ναυτικής Ασφάλειας (AMSA) δήλωσε ότι διεξάγει έρευνα και θα συναντήσει το πλήρωμα του πλοίου όταν αυτό δέσει στο Ντάργουιν αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ένας εκπρόσωπος της AMSA δήλωσε ότι ειδοποιήθηκε για πρώτη φορά για την αγνοούμενη γυναίκα περίπου στις 21:00 τοπική ώρα το Σάββατο από τον καπετάνιο του πλοίου.

Η αρχή δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για να διερευνήσει την υπόθεση και ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος στα εμπορικά πλοία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Coral Expeditions, Μαρκ Φίφιλντ, δήλωσε ότι το προσωπικό επικοινώνησε με την οικογένεια της γυναίκας και προσέφερε υποστήριξη για τον «τραγικό θάνατο».

Η ηλικιωμένη Αυστραλή γυναίκα φέρεται να συμμετείχε σε μια ομαδική πεζοπορία στην υψηλότερη κορυφή του νησιού, το Κουκς Λουκ, πριν αποφασίσει ότι χρειαζόταν ξεκούραση, σύμφωνα με την Courier Mail.

H Τρέσι Άιρις έπλεε με το σκάφος της κοντά στο νησί το περασμένο Σαββατοκύριακο και δήλωσε στο Australian Broadcasting Corporation (ABC) ότι είδε ένα ελικόπτερο να χρησιμοποιεί προβολέα για να ερευνήσει ένα μονοπάτι πεζοπορίας στο νησί γύρω στα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Είπε ότι περίπου επτά άτομα με πυρσούς πήγαν στο νησί για να αναζητήσουν προφανώς την 80χρονη, αλλά η έρευνα διακόπηκε γύρω στις 03:00 τοπική ώρα με ένα ελικόπτερο να επιστρέφει το πρωί της Κυριακής, όταν βρέθηκε το πτώμα.

«Ξέραμε ότι ήταν νεκρή επειδή κάλεσαν αμέσως όλους πίσω από την έρευνα», είπε στο ABC. «Και κανείς δεν πήγε στο σημείο όπου πριν ίπτατο το ελικόπτερο μέχρι αργότερα την ίδια μέρα, όταν έφτασε η αστυνομία».

Η Άρις είπε ότι το περιστατικό ήταν σαφώς οδυνηρό για το πλήρωμα και τους επιβάτες. «Ήταν πολύ λυπηρό σε αυτόν τον παράδεισο να συμβεί αυτή η τραγωδία. Θα έπρεπε να ήταν μια ευτυχισμένη στιγμή για αυτή την υπέροχη κυρία».

Όπως έγινε γνωστό η γυναίκα βρισκόταν στην πρώτη στάση μιας 60ήμερης κρουαζιέρας γύρω από την Αυστραλία, με εισιτήρια που κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια για το ταξίδι.

Το Coral Adventurer μπορεί να φιλοξενήσει έως και 120 άτομα και διαθέτει 46 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας. Κατασκευάστηκε ειδικά για να έχει πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές των ακτών της Αυστραλίας και είναι εξοπλισμένο με «τέντερ» – μικρά σκάφη που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών σε ημερήσιες εκδρομές.

Η αστυνομία του Κουίνσλαντ δήλωσε ότι θα συνταχθεί ιατροδικαστικ έκθεση για τον «ξαφνικό» της γυναίκας.