Το μοναχικό αγόρι που έγινε ο παραμυθάς των τριών Όσκαρ

Ξεκίνησε να γυρίζει ταινίες σε πολύ μικρή ηλικία, αρχικά χρησιμοποιώντας την κάμερα της οικογένειάς του. Τότε κατέγραφε οικογενειακές στιγμές, διακοπές σε κάμπινγκ και άλλα αντίστοιχα γεγονότα, αλλά σύντομα βαρέθηκε. Όταν ήταν 9 ετών, πήγαινε στο πάρκο της γειτονιάς του και έβαζε τους φίλους του να παίξουν τους ρόλους που τους όριζε. Όσοι ήθελαν να δουν τις ταινίες, δηλαδή οι γονείς του, έπρεπε να αγοράσουν εισιτήριο 25 λεπτών αλλά και ποπ κορν, που πουλούσε η αδελφή του στην κουζίνα. Αργότερα, επιχείρησε να δημιουργήσει ταινίες με πλοκή ενώ έφτιαχνε πλάνα με διαφορετικές γωνίες λήψης και ορισμένα «πρωτόγονα» εφέ. Σε ηλικία 13 ετών, ο Σπίλμπεργκ κέρδισε το πρώτο του βραβείο για την ταινία “Escape to Nowhere”, η οποία διαρκούσε 40 λεπτά και βασιζόταν σε κάποια μάχη στην ανατολική Αφρική.

Δοκιμάζοντας τα εκφραστικά του μέσα

Το 1963, έγραψε και σκηνοθέτησε την πρώτη του ανεξάρτητη μεγάλου μήκους παραγωγή, μια ταινία επιστημονικής φαντασίας 140 λεπτών με τίτλο “Firelight”. Ο πατέρας του νοίκιασε μια τοπική κινηματογραφική αίθουσα για την πρώτη της προβολή και εκείνο το βράδυ ο Στίβεν έβγαλε τα πρώτα του 500 δολάρια, όσα δηλαδή του είχε κοστίσει το να τη μαγνητοσκοπήσει. Την ίδια περίοδο, βρήκε και μία διέξοδο από τα πειράγματα των συμμαθητών του, προσφέροντας έναν ρόλο στην επόμενη ταινία του σε όποιον επιχειρούσε να τον ενοχλήσει.

Τελειώνοντας το λύκειο το 1964, ήταν πλέον βέβαιος ότι η καρδιά του ανήκει στον κινηματογράφο. Ωστόσο, παρά τις δύο φορές που υπέβαλε αίτηση, οι χαμηλοί βαθμοί του δεν του επέτρεψαν να κερδίσει μία θέση στο “University of Southern California School of Theater, Film and Television”. Έτσι αναγκάστηκε να φοιτήσει στο “California State University Long Beach” ελπίζοντας σε κάποια μεταγραφή αργότερα. Η μεταγραφή δεν ήρθε ποτέ αλλά – όπως αποδείχθηκε – δεν είχε καμία σημασία για την εξέλιξή του νεαρού Σπίλμπεργκ, ο οποίος πέρασε τα φοιτητικά του χρόνια παρακολουθώντας κάθε νέα κυκλοφορία που ερχόταν στους κινηματογράφους. Δεν δίστασε να πάει στα στούντιο της εταιρείας – κολοσσού Universal και να ζητήσει μία συνάντηση με τον επικεφαλής του τμήματος μοντάζ. Μάλιστα, όταν του είπαν ότι έπρεπε να αποχωρήσει από τον χώρο γιατί είχε λήξει η άδεια επίσκεψης, ντύθηκε με κουστούμι, πήρε ένα χαρτοφύλακα στο χέρι και εμφανιζόταν στην πύλη κάθε μέρα, σαν να δούλευε εκεί. Με αυτό το τέχνασμα, κατάφερνε να παρακολουθεί γυρίσματα, ενώ έφτασε να αποκτήσει και δικό του γραφείο, χωρίς ουσιαστικά να έχει ποτέ προσληφθεί.Στα 22 του, ολοκλήρωσε την πρώτη μικρού μήκους ταινία για τους κινηματογράφους, με τίτλο “Amblin”, η οποία διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και του εξασφάλισε το πρώτο του επταετές συμβόλαιο με την Universal για τις τηλεοπτικές παραγωγές του στούντιο. Ανάμεσα σε άλλα σκηνοθέτησε επεισόδια των Marcus Welby, M.D. και Columbo.