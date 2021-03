Το μποϊκοτάζ του The Weeknd στα βραβεία Grammy

Getty The Weeknd

Βραβεία Grammy χωρίς τον The Weeknd από δω και στο εξής. Όπως δήλωσε ο διάσημος Καναδός τραγουδιστής, στιχουργός και παραγωγός στους The New York Times, κηρύσσει μποϊκοτάζ στα Grammy για πάντα.

«Καθώς δεν γνωρίζουμε τα πρόσωπα που απαρτίζουν την επιτροπή, από δω και στο εξής δεν θα δίνω την έγκριση μου στην δισκογραφική εταιρεία για συμμετοχή των τραγουδιών μου στον διαγωνισμό».

Επί του παρόντος, η διαδικασία υποψηφιότητας στα Grammy βασίζεται σε ανώνυμες επιτροπές που εξετάζουν τις αρχικές επιλογές που έχουν κάνει χιλιάδες επαγγελματίες της μουσικής, οι οποίοι είναι μέλη με δικαίωμα ψήφου της Recording Academy, που απονέμει τα ετήσια βραβεία.

Πολλοί μαύροι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Drake, ο Κάνιε Γουέστ και ο Φρανκ Όσιαν, θεωρούν ότι η διαδικασία δεν είναι δίκαιη για τους μη λευκούς μουσικούς.

Οι Times αναφέρουν ότι ο θρύλος της τζαζ Χέρμπι Χάνκοκ ήταν ο τελευταίος Αφροαμερικανός καλλιτέχνης που κέρδισε το Grammy άλμπουμ της χρονιάς το 2008.

Παρά το γεγονός ότι ο The Weeknd έχει κερδίσει τρία Grammy, αγνοήθηκε επιδεικτικά στις φετινές υποψηφιότητες, αν και το τελευταίο του άλμπουμ «After Hours» σημειώνει τόσο εμπορική όσο και καλλιτεχνική επιτυχία.

Όταν τον περασμένο Νοέμβριο ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες, ο διάσημος τραγουδιστής χαρακτήρισε τα βραβεία διεφθαρμένα και δήλωσε ότι στερούνται διαφάνειας.