Το νέο «The Crown» έρχεται από την Σουηδία

Η ζωή του βασιλιά της Σουηδίας, Κάρολου ΙΣΤ΄ Γουσταύου από τα παιδικά του χρόνια έως σήμερα γίνεται τηλεοπτική σειρά.

To σουηδικό «The Crown», ο πρώτος κύκλος του οποίου θα έχει έξι επεισόδια -γιατί θα υπάρξει και συνέχεια- θα προβληθεί από το σουηδικό δίκτυο TV4 και τη σκανδιναβική πλατφόρμα streaming C More που ενώνουν δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες «θα είναι σαν την ταινία Ο Λόγος του Βασιλιά με τον Κόλιν Φερθ (σ.σ. για την άνοδο του Γεωργίου του 6ου στον θρόνο της Βρετανίας) ως προς τον τρόπο με τον οποίον θα απεικονίσει ένα πρόσωπο το οποίο πρέπει να γίνει κάτι που δεν είναι και αλλάζει με τη βοήθεια των άλλων».

Το σενάριο γράφει η Σουηδέζα συγγραφέας και σεναριογράφος τηλεοπτικών σειρών, Άσα Λαντζ.

Η Λαντζ, η οποία ερευνά τη ζωή του βασιλιά της Σουηδίας εδώ και χρόνια, λέγεται ότι χρησιμοποίησε για το σενάριο της σειράς υλικό από την παιδική ηλικία του, που δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι τώρα.

«Η ιστορία του βασιλιά μας είναι διαφορετική. Δεν μεγάλωσε με την προσοχή του κόσμου στραμμένη πάνω του, αλλά η ζωή του είναι εξίσου δραματική και συναρπαστική. Και εντελώς άγνωστη σε πολλούς από εμάς», είπε στο Variety.

Ενθουσιασμένη με το πρότζεκτ δήλωσε η επικεφαλής παραγωγής δραματικών σειρών του TV4 και του C More Γιοσεφίν Τένγκμπλαντ.

«Κάθε Σουηδός έχει κάποιου είδους σχέση με το παλάτι και την ιστορία του. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία να προσθέσουμε νέες διαστάσεις στην ιστορία του βασιλιά μας» τόνισε.

Ο Κάρολος ΙΣΤ΄ Γουσταύος είναι βασιλιάς της Σουηδίας από το 1973. Ανέλαβε τον θρόνο όταν ήταν μόλις 27 ετών, μετά τον θάνατο του παππού του.

Η σειρά θα επικεντρώνεται στις προσωπικές σχέσεις των μελών της βασιλικής οικογένειας, και το βάρος του στέμματος για έναν νεαρό βασιλιά.

Ο βασιλιάς της Σουηδίας παντρεύτηκε τη Σίλβια Σόμερλαθ το 1976 και απέκτησαν τρία παιδιά, τη Βικτώρια, τον Κάρολο Φίλιππο και τη Μαγδαληνή.

Η βασιλική οικογένεια έχει ενημερωθεί για τη σειρά.

Η Μαργκαρέτα Τόργκριν εκπρόσωπος του παλατιού, δήλωσε στην εφημερίδα «Dagens Nyheter» «νομίζω ότι πάντα ανησυχούν άνθρωποι των οποίων η ζωή πρόκειται να γίνει τηλεοπτική σειρά. Ελπίζουμε ότι όλα τα γεγονότα παρουσιάζονται σωστά».