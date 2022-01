Το νέο βίντεο κλιπ της Αντέλ για το σινγκλ «Oh My God» είναι εδώ

Το βίντεο, το πιο συναρπαστικό visual που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα, υπογράφει σκηνοθετικά ο Σαμ Μπράουν, με τον οποίο η διάσημη τραγουδίστρια είχε συνεργαστεί το 2010 για το κλιπ της μεγάλης επιτυχίας της «Rolling In The Deep».

Όταν η Αντέλ υποσχέθηκε ότι έρχονται «πάρα πολλά» το 2022, το εννοούσε πλήρως. Ένα από αυτά είναι το βίντεο κλιπ για το τελευταίο της σινγκλ «Oh My God».

YouTube Η Αντέλ στο βίντεο κλιπ του «Oh My God».

Το «Oh My God» έρχεται μετά το«Easy On Me», το οποίο έφτασε κατευθείαν στο νούμερο ένα μόλις κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο.

«Το γυρίσαμε την ημέρα που κυκλοφόρησε το Easy On Me, ενώ συνέβαιναν ένα εκατομμύριο πράγματα ταυτόχρονα. Αλλά η προσοχή στη λεπτομέρεια από το συνεργείο ήταν οριακά ξεκαρδιστική - σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, ήταν πραγματικά διασκεδαστικό, αν και ακριβώς στο τέλος, ένας τεράστιος πύθωνας εμφανίστηκε στο πλατό, οπότε σηκώθηκα κι έφυγα αμέσως από κει».

Η Αντέλ αρχίζει τις εμφανίσεις της το Σαββατοκύριακο στο Λας Βέγκας, δίνοντας στους θαυμαστές της την ευκαιρία να τη δουν ζωντανά πρώτη φορά μετά από πέντε και πλέον χρόνια.

Επίσης, όπως έχει ανακοινώσει, το καλοκαίρι επιστρέφει στην πατρίδα της Βρετανία για να δώσει δύο συναυλίες στο Hyde Park του Λονδίνου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ British Summertime.

Παράλληλα, έχει αποσπάσει τέσσερις υποψηφιότητες στα Brit Awards, όπως και ο Εντ Σίραν και οι ράπερ Ντέιβ και Little Simz, στις κατηγορίες Καλλιτέχνης της Χρονιάς, Καλύτερο Άλμπουμ για το «30», Καλύτερο Σινγκλ για το «Easy On Me», Best Pop/R&B Act. Η τελετή απονομής είναι στις 8 Φεβρουαρίου.