Το «Oppenheimer» με τον Κίλιαν Μέρφι στον ρόλο του «πατέρα» της ατομικής βόμβας έχει τρέιλερ

Τον αινιγματικό επιστήμονα υποδύεται ο Κίλιαν Μέρφι , στον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο του σε ταινία του Νόλαν. Ο Μέρφι έχει παίξει σε πολλές ταινίες του σκηνοθέτη, από το «Inception», και το «Batman Begins», μέχρι τα «The Dark Knight» και «The Dark Knight Rises» και τη «Δουνκέρκη». Όπως είχε δηλώσει στον The Guardian , ο πρωταγωνιστής του Peaky Blinders «θα εμφανίζομαι πάντα στις ταινίες του Κρις, ανεξάρτητα από το μέγεθος του ρόλου. Όποτε με καλεί ο Κρις θα είμαι εκεί».

Το σενάριο, που υπογράφει ο Νόλαν, βασίζεται στη βραβευμένη με Πούλιτζερ το 2006, βιογραφία (προϊόν πολυετούς έρευνας) «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» των Κάι Μπερντ και Μάρτιν Τζ. Σέργουιν.