«Το Παρελθόν σε Δεσμά»: Η τύχη των αρχαιοτήτων στον Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Κατοχή

picture alliance via Getty Images Ναζιστική προπαγάνδα: Στρατιώτες της Βέρμαχτ μπροστά από την Ακρόπολη μετά την εισβολή στην Αθήνα. Η φωτογραφία τραβήχτηκε τον Μάιο του 1941. Photo: Berliner Verlag / Archive (Photo by Berliner Verlag/Archiv/picture alliance via Getty Images)