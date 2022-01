Το πραγματικό πρόβλημα ακοής του «Στιβ» που πέρασε στο σενάριο του «And Just Like That»

via Associated Press (Photo by Arthur Mola/Invision/AP)

Το team πίσω από την αναβίωση του «Sex and the City» στο HBO Max έχει προσπαθήσει να αντικατοπτρίσει το πέρασμα του χρόνου στους χαρακτήρες. Μόνο που στην περίπτωση του ηθοποιού Ντέιβιντ Έγκενμπεργκ, η ιστορία πήγε ένα βήμα παραπέρα, καθώς η τέχνη μιμήθηκε τη ζωή. Η Τζούλι Ρότενμπεργκ και η Ελάιζα Ζουρίτσκι, δύο από τους σεναριογράφους του «And Just Like That...» δήλωσαν στο Vanity Fair ότι ενσωμάτωσαν το πραγματικό πρόβλημα υγείας του Έγκενμπεργκ με την απώλεια ακοής, στον χαρακτήρα που υποδύεται, Στιβ Μπρέιντι. Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς, με τίτλο «Hello It’s Me», ο Στιβ εξηγεί ότι άρχισε να χρησιμοποιεί ακουστικά βαρηκοΐας - ένα σημείο της πλοκής που αναπτύχθηκε περαιτέρω στο έβδομο επεισόδιο, με τίτλο «Sex and the Widow», το οποίο προβλήθηκε αυτή την εβδομάδα. «Όταν ο δημιουργός Μάικλ Πάτρικ Κινγκ συνάντησε ξανά τον Έγκενμπεργκ για τη σειρά, το πρώτο που είπε ο Ντέιβιντ ήταν “πήρα ακουστικά βαρηκοΐας”», εξήγησε η Ζουρίτσκι. «Όλοι στη σειρά, μηδενός εξαιρουμένου, αγαπάμε τον Ντέιβιντ Έγκενμπεργκ ως άτομο, τον αγαπάμε ως ηθοποιό, αγαπάμε τον Στιβ, έχουμε επενδύσει πραγματικά στον χαρακτήρα του. Είναι γεμάτος ζωή και τα άτομα σαν τον Στιβ εκεί έξω είναι καλά παιδιά», πρόσθεσε.

HBO Max Η Σίνθια Νίξον και ο Ντέιβιντ Έγκενμπεργκ στο «And Just Like That...,» που προβάλλεται στο HBO Max.