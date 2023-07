To ψέμα του Μπράντλεϊ Κούπερ για να πάρει ρόλο στο «Sex and the City»

Σε εμφάνιση της στην εκπομπή «Watch What Happens Live» του Bravo την περασμένη εβδομάδα, η ηθοποιός Σίνθια Νίξον θυμήθηκε την εμφάνιση του Κούπερ σε επεισόδιο της δεύτερης σεζόν του «Sex and the City» που προβλήθηκε το 1999. Σε αυτό, που κατά πληροφορίες ήταν ο πρώτος του ρόλος στην οθόνη, ο Κούπερ υποδύθηκε τον Τζέικ, ένα φευγαλέο ερωτικό ενδιαφέρον της Κάρι Μπράντσο - Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.