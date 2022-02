Το στυπόχαρτο και η Ιστορία

Οι σημερινοί πολιτικοί ηγέτες από ιστορία, όπως έχει αποδειχθεί επανειλημμένα τις τελευταίες δεκαετίες, δεν σκαμπάζουν. Όσοι όμως όντως γνωρίζουν είχαν εγκαίρως διαγνώσει προς τα που βαδίζουμε. «Strategic blunder of potentially epic proportions», «στρατηγική μωρία επικών δυνάμει διαστάσεων», είχε χαρακτηρίσει ο κορυφαίος Τζωρτζ Φ. Κένναν τη επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς. Και οι σημαντικότεροι – –Δυτικοί!– διεθνοπολιτικοί ειδήμονες, συμφώνησαν μαζί του: ο Χένρυ Κίσσινγκερ, ο Στήβεν Μ. Ουώλτ, ο Λόρδος Όουεν, ο Τζων Τζ. Μερσχάιμερ. Σε ομιλία του τον Ιούνιο του 2015, ο τελευταίος εξήγησε νηφάλια ποιος και γιατί ευθύνεται για τη σημερινή διάλυση της πολυεθνικής, πολύγλωσσης και πολύθρησκης Ουκρανίας και τα σημερινά πάθη των λαών της. Όμως και το εντελώς πρόσφατο άρθρο του Ουώλτ δακτυλοδεικτεί τον υπαίτιο: «Liberal illusions caused the Ukraine crisis: The greatest tragedy about Russia’s potential invasion is how easily it could have been avoided».