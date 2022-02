Το τέλος της μεταψυχροπολεμικής «αθωότητας»

Στα καθ’ ημάς, εν μέσω σημαντικών περιφερειακών και ευρυτέρων ανακατανομών ισχύος και ρόλων στο διεθνές σύστημα, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν να διαχειριστούν τον τουρκικό αναθεωρητισμό, ο οποίος έχει αναγνώσει ακριβώς με αυτόν τον τρόπο την ιστορική συγκυρία. Βιώνουμε κι εμείς το τέλος της αθωότητας των μεταψυχροπολεμικών προσδοκιών, έχοντας όμως να αντιμετωπίσουμε μία σαφώς πιο απαιτητική περίσταση, εν σχέσει με τα περισσότερα κράτη του δυτικού κόσμου.

Η μεταστροφή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι εμφανής την τελευταία διετία, αλλά εξακολουθεί να αφίσταται των απαιτήσεων. Το στρατήγημα σύμφωνα με το οποίο, ο σωφρονισμός της Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, δηλαδή να ενσωματωθούν έστω και εκπτωτικά ελληνικά συμφέροντα και δικαιώματα στα ευρύτερα «ευρωπαϊκά» ώστε δια μέσου των Βρυξελλών να εξομαλυνθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, φαίνεται ατελέσφορο.

Σύμφωνα με την ευρέως διατυπωμένη θέση οι εταίροι μας: θέλουν την Τουρκία -άλλοι περισσότερο ή λιγότερο- αλλά όχι τον Ερντογάν, για την Ελλάδα πιθανότατα να ισχύει το αντίστροφο.

Όσον αφορά τις διμερείς και πολυμερείς σχέσεις που αναπτύσσουμε, αναμφισβήτητα είναι προς την ορθή κατεύθυνση, εξυπηρετώντας τον στόχο της εξωτερικής εξισορρόπησης της Τουρκίας, η οποία όμως δεν μπορεί να αναιρέσει την ανάγκη της εσωτερικής εξισορρόπησης.

Εν γένει, παρατηρείται διαχρονικά (με ελάχιστες εξαιρέσεις: είσοδος Κύπρου στην ΕΕ, πρόσφατη ελληνογαλλική συμφωνία) ως προς τις συμμαχικές μας δεσμεύσεις, να πληρώνουμε τοις μετρητοίς και να πληρωνόμαστε επί πιστώσει.

Η πρόσφατη αρνητική εξέλιξη, ως προς την υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου EastMed, μάλλον επιβεβαιώνει την προηγούμενη θέση και καταδεικνύει ότι τα γεωοικονομικά προτάγματα δεν συνιστούν προσδιοριστικά των γεωπολιτικών, ισχύοντας και σ’ αυτήν την περίπτωση πιθανόν το αντίστροφο.

Εσχάτως, προέκυψαν τουρκικές αιτιάσεις, οι οποίες συσχετίζουν το καθεστώς στρατικοποίησης των νησιών του ανατολικού Αιγαίου με την αμφισβήτηση της κρατικής τους κυριαρχίας και δηλούν τον εκνευρισμό της Άγκυρας για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ελλάδας, καταμαρτυρώντας ταυτόχρονα τον διαρκώς διευρυνόμενο τουρκικό αναθεωρητισμό.

Στο στρατηγικό επίπεδο, εξακολουθητικά προσπαθούμε να διατηρήσουμε ως αξιόπιστο το αποτρεπτικό μας δόγμα μέσω τιμωρίας (αντιποίνων), ενώ γίνεται όλο και πιο εμφανές ότι οι συγκυρίες απαιτούν και αποτροπή μέσω άρνησης.

Κλείνοντας, για όσους θεωρούν ότι κάποιοι άλλοι εν τέλει θα σωφρονίσουν ή θα αποτρέψουν την Τουρκία και εμείς δεν πρέπει να πρωτοστατήσουμε στην όλη διαδικασία, θα θυμίσω τον ρήτορα Δημοσθένη στους Φιλιππικούς του λόγους, όταν προσπαθούσε να εξηγήσει στους Αθηναίους τις λογικές επενέργειες της ανερχόμενης μακεδονικής ισχύος, ανέφερε:

«ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦτο καλῶς ἐκεῖνος, ὅτι ταῦτα μέν ἐστιν ἅπαντα τὰ χωρί᾽ ἆθλα τοῦ πολέμου κείμεν᾽ ἐν μέσῳ, φύσει δ᾽ ὑπάρχει τοῖς παροῦσι τὰ τῶν ἀπόντων, καὶ τοῖς ἐθέλουσι πονεῖν καὶ κινδυνεύειν τὰ τῶν ἀμελούντων»

(Εκείνος όμως, Αθηναίοι, διέκρινε καθαρά τούτο, ότι όλες αυτές οι θέσεις είναι έπαθλα του πολέμου κοινά για όλους και ότι εκ φύσεως η περιουσία των απόντων ανήκει στους παρόντες και η περιουσία των αμελών σ᾽ όσους είναι διατεθειμένοι να κοπιάζουν και να διακινδυνεύουν. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Κατὰ Φιλίππου α΄)

Για όσους δε επαφίενται μόνο στις διατάξεις του διεθνούς δικαίου και αρέσκονται στο βρετανικό φλέγμα, παραθέτω μία γνωστή αγγλική παροιμία: He who is absent, is always in the wrong. (Αυτός που λείπει, έχει πάντα άδικο).