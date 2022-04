Τo timing της τέταρτης δόσης και η ανοσία του οργανισμού μας

Πόσο διαρκούν τα αντισώματα;

Κατά τη διάρκεια του κύματος της Ομικρον, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά της νοσηλείας σε άτομα που έλαβαν τρεις δόσεις ήταν 91% εντός δύο μηνών μετά την τελευταία τους δόση και 78% μετά από τέσσερις μήνες. Μια εργασία από το Ηνωμένο Βασίλειο που δημοσιεύθηκε στο The Lancet τον περασμένο Ιούλιο διαπίστωσε ότι τα επίπεδα αντισωμάτων μετά από δύο δόσεις μειώθηκαν σε δύο ως τρεις μήνες, αν και τα επίπεδα αντισωμάτων ήταν ακόμη αρκετά υψηλά με το εμβόλιο Pfizer (υψηλότερο από εκείνα του εμβολίου AstraZeneca). Μια έκθεση που δημοσιεύτηκε στο The New England Journal of Medicine τον Ιανουάριο του 2022 διαπίστωσε ότι ενώ τα επίπεδα αντισωμάτων μειώθηκαν έξι μήνες μετά από μια ενισχυτική δόση Moderna, τα υπόλοιπα αντισώματα ήταν ακόμα σε θέση να «αποκρούσουν» με επιτυχία την Ομικρον.