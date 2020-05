Το βραβείο Youniversal στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και στον Νίκο Σταμπολίδη

Με το βραβείο Youniversal του προγράμματος Global Fine Arts Awards τιμήθηκαν το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και ο διευθυντής του, καθηγητής Νίκος Σταμπολίδης, για την έκθεση Picasso and Antiquity. Line and Clay, η οποία παρουσιάστηκε το 2019 και συγκέντρωσε 60.000 επισκέπτες.

Το βραβείο απονέμεται στους επιμελητές σημαντικών και δημοφιλών εκθέσεων. Υποβλήθηκαν 99 υποψηφιότητες από 27 χώρες και 74 πόλεις και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης -η μοναδική ελληνική υποψηφιότητα- συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους του κοινού στη διαδικτυακή ψηφοφορία.

Τo πρόγραμμα GFAA Global Fine Art Awards (GFAA) που πραγματοποιήθηκε φέτος για 6η χρονιά, διεξάγει έρευνα όλο το χρόνο, εντοπίζοντας τις καλύτερα επιμελημένες εκθέσεις σε όλο τον κόσμο. Η επιτροπή επισκέπτεται περισσότερες από 2.000 εκθέσεις ετησίως, οι οποίες εξετάζονται περαιτέρω από την επιτροπή υποψηφιοτήτων. Οι κριτές του GFAA αξιολογούν και βαθμολογούν όλους τους υποψηφίους σε 13 κατηγορίες βραβείων.

Η έκθεση διαγωνίστηκε στην κατηγορία «Εναλλακτικές Εκθέσεις» με συνυποψήφιες 6 εκθέσεις-κολοσσούς: ’’Hockney–Van Gogh:The Joy of Nature” στο Μουσείο Van Gogh Αmsterdam, “Artistic License: Six Takes on the Guggenheim Collection” στο Solomon R. Guggenheim Museum, “Οceαnia” στο Royal Academy of Arts / Musée du quai Branly - Jacques Chirac, “Sanguine. Luc Tuymans on Baroque” στο Fondazione Prada / Museum of Contemporary Art of Antwerp / Museum of Fine Arts of Antwerp, “Appearance. Stripped Bare” στο Museo Jumex και “Hearts of Our People: Native Women Artists” στο Minneapolis Institute of Art / Frist Museum / Smithsonian American Art Museum-Renwick Gallery / Philbrook Museum of Art.

«Η απονομή του βραβείου Youniversal στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και στον διευθυντή του κ. Νίκο Σταμπολίδη είναι η επιβράβευση της συστηματικής, πολύχρονης εργασίας που γίνεται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, δημιουργώντας εμπνευσμένες, ευρηματικές εκθέσεις-γεγονότα που ανανεώνουν το κοινό των μουσείων. Συγχαίρω τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη και τους συνεργάτες του. Η βράβευσή του τιμά το έργο του. Κάθε διεθνής βράβευση ελληνικού φορέα αποτελεί τιμή την Ελλάδα», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.

H έκθεση «Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σειράς εκθέσεων «Θεϊκοί Διάλογοι». Στην σπάνια και πρωτότυπη αυτή έκθεση, που επιμελήθηκε ο Διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, Καθηγητής Ν. Χρ. Σταμπολίδης και ο Ιστορικός Τέχνης Olivier Berggruen, για πρώτη φορά 68 σπάνια κεραμικά και σχέδια του Πικάσο «συνομίλησαν» θεματικά με 67 αρχαιότητες, δημιουργώντας ένα μοναδικό «Θεϊκό Διάλογο» μεταξύ της αρχαίας ελληνικής και της μοντέρνας τέχνης.