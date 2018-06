Tony Awards: Η μεγάλη γιορτή του Broadway, οι νικητές, τα πολιτικά σχόλια και οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Theo Wargo via Getty Images

Η μεγαλύτερη και πιο σημαντική βραδιά για το Broadway, τα αμερικανικά μιούζικαλ show, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής με την απονομή των βραβείων Tony.

Η λαμπερή 72η τελετή εκτός από εντυπωσιακές ερμηνείες επί σκηνής, φέτος είχε και πολιτικό χαρακτήρα. Τη βραδιά παρουσίασαν οι Sara Bareilles και Josh Groban.

Το «The Band’s Visit» η μεταφορά της ταινίας με έδρα το Ισραήλ από το 2007 στη θεατρική σκηνή, ήταν ο μεγάλος νικητής, κερδίζοντας 10 βραβεία. Πέρα από τις αμερικανικές παραγωγές μιούζικαλ, διακρίσεις έλαβαν και Βρετανικές παραγωγές που «ταξίδεψαν» από την Αγγλία και τώρα προβάλλονται στη Νέα Υόρκη. Το «Harry Potter and the Cursed Child» κέρδισε επτά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου θεατρικού έργου.

Ο Andrew Garfield έλαβε το βραβείο Α ρόλου για το «Angels in America», κερδίζοντας τον Denzel Washington για την ερμηνεία του στο «The Iceman Cometh». Ο Garfield αφιέρωσε το βραβείο του στην κοινότητα LGBT και την «ιερότητα» του πνεύματος του χαρακτήρα του στο έργο. «Όλοι είμαστε πλασμένοι υπέροχα», είπε.

Τα πολιτικά σχόλια δεν έλειψαν από τη βραδιά, καθώς ο Robert De Niro είπε σκληρά λόγια επί σκηνής για τη διακυβέρνηση Trump, ενώ μέλη των συντελεστών της ταινίας «The Band’s Visit» παρακάλεσαν για ελπίδα, ενότητα στον κόσμο και την εξαφάνιση των συνόρων.

Εντυπωσιακές ήταν και οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί:

Sara Bareilles