Τραγωδία στο Μάτι: Τα νέα στοιχεία που «καίνε» βαθμοφόρους της Πυροσβεστικής

ANGELOS TZORTZINIS via Getty Images Φωτογραφία αρχείου, 23 Ιουλίου 2018. Όταν άλλοι πυροσβέστες έδιναν μάχη για να σώσουν κάτι από την τραγωδία στο Μάτι... Μερικούς μήνες αργότερα, άρχιζε η μάχη της συγκάλυψης ευθυνών από βαθμοφόρους, όπως προκύπτει από στοιχεία που έρχονται στο φως δύο χρόνια αργότερα. (Photo by ANGELOS TZORTZINIS / AFP) (Photo credit should read ANGELOS TZORTZINIS/AFP via Getty Images)