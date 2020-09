Εκλογές ΗΠΑ - Πρώτο προεδρικό ντιμπέιτ: Η γκάφα του Τραμπ και η τεράστια ευκαιρία του Μπάιντεν

JIM WATSON via Getty Images Το πρώτο προεδρικό ντιμπέιτ Τραμπ - Μπάιντεν θυμίζει λίγο από αγώνα πυγμαχίας, σε επίπεδο επικοινωνίας και εντυπώσεων. (Photos by JIM WATSON and Brendan Smialowski / AFP) (Photo by JIM WATSON,BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)