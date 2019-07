Twiddle: Οι Έλληνες που έφεραν την επανάσταση στην επεξεργασία των βίντεο

Φωτογραφία από τον τελικό στον διεθνή διαγωνισμό Get In The Ring -Global finals στο Βερολίνο όπου η ομάδα εκπροσώπησε την Ελλάδα και κατέκτησε την τρίτη θέση στην κατηγορία μας μέσα σε 150 finalists προερχόμενους από επί μέρους τελικούς σε 80 χώρες.Στην φωτογραφία από αριστερά: Μάνθος Κωτσιόπουλος (co-founder & COO) 2 μέλη εκ της εκδήλωσης Γιώργος Τσουμαλής (co-founder & CTO)Ζαφείρης Μπάμπος (co-founder and CAIO - Chief Artificial Intelligence Officer)(Δεν περιλαμβάνεται στην φωτογραφία ο Χρήστος Τσικούδας, CEO)