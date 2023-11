«Unlocking ESG potentials for SMEs»: Η πρώτη εκδήλωση της επιτροπής Βιωσιμότητας του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου HeDA

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η παγκοσμίου φήμης Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πολυτεχνείο της Δανίας, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος-Φυσικών Πόρων, Πρόεδρος του Παγκόσμιου Κόμβου Κλίματος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, κα. Φοίβη Κουντούρη , η οποία κατά τη διάρκεια της ομιλίας της με θέμα «Sustainability Transition: A challenge and an opportunity for Businesses», αναφέρθηκε στο κανονιστικό πλαίσιο της Βιωσιμότητας τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, την εφαρμογή που μπορεί να έχει στη στρατηγική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όχι μόνο ως μέσο συμμόρφωσης, αλλά κυρίως ως μέσο ανάπτυξης εργασιών, ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της κερδοφορίας της επιχείρησής τους αλλά και τη συμβολή τους στην επίτευξη των 17 στόχων του ΟΗΕ.

Στην ενότητα “ESG in Action” που ακολούθησε, εκπρόσωποι των εταιριών μελών του Συνδέσμου παρουσίασαν καλές πρακτικές των εταιρειών τους σε θέματα ενσωμάτωσης ESG. Συγκεκριμένα, στο βήμα ανέβηκαν οι Γιάννης Γεωργακέλλος, Communications & Corporate Affairs Director της Athenian Brewery, Χρήστος Σταμάτης, CEO & Co-Founder της Stevia Hellas Cooperative, Χρήστος Αποστολόπουλος, Total Quality (SHEQA), Food Safety & Dairy Affairs Manager της FrieslandCampina Hellas, Γιάννης Σωτηράκος, President and CEO της EY ZHN LIFE, Δημήτρης Χαζάπης, Communications Manager South East Europe της Elais Unilever Hellas

Στο πάνελ συμμετείχαν οι Γιώργος Χρύσσης, Chief Sustainability Officer της NN Hellas, ο οποίος έθιξε το θέμα «Exploring the Importance of ESG Criteria for SMEs», για τα «Incentives for Sustainable Investments», μίλησε ο Κώστας Βαμβακάς, CEO της VK PREMIUM Business Growth Consultants και στη θεματική «Incorporating ESG criteria in recruitment processes» τοποθετήθηκε η Μαρία Γιαρμενίτη, Senior Consultant, Executive Search, Head of Talent Management της AIMS International.