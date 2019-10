Βόρεια Συρία: Το μητριαρχικό χωριό που δημιούργησαν οι γυναίκες που γλίτωσαν από τον θάνατο

In einem kurzen Video erklären die Frauen und die Kinder aus dem Frauendorf Jînwar in NO-#Syrien, was der völkerrechtswidrige Angriffskrieg der Türkei für sie bedeutet:https://t.co/GWCQezbGmY#WomenDefendRojava#riseup4rojavapic.twitter.com/kulvUlsAtd