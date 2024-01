Βραβεία Emmy: Μεγάλοι νικητές οι σειρές Succession, Beef και The Bear

Με οικοδεσπότη τον κωμικό Άντονι Άντερσον, τα 75α Βραβεία Emmy τίμησαν επίσης σειρές που αγαπήθηκαν, με επί σκηνής reunion ηθοποιών από τα The Sopranos, Cheers, All in the Family και Grey’s Anatomy, οι οποίοι απένειμαν βραβεία, αλλά και ωραίες εκπλήξεις, όπως, η εμφάνιση της αειθαλούς Τζόαν Κόλινς με την Ταράτζι Π. Χένσον.

Με άδεια χέρια έφυγαν τα Ted Lasso, The Crown, The Last of Us και Wednesday.

Οι νικητές

Καλύτερη Δραματική Σειρά: Succession

Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Bear

Καλύτερη Μίνι Σειρά: Beef

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Κίραν Κάλκιν «Succession»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Σάρα Σνουκ «Succession»

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ «The Bear»

A’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Κουίντα Μπράνσον «Abbott Elementary»

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά: Στίβεν Γέουν «Beef»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά: Αλι Γουόνγκ «Beef»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Εμπον Μος-Μπάχραχ «The Bear»

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Αγιο Εντέμπιρι «The Bear»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Μάθιου ΜακΦάντιεν «Succession»

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Τζένιφερ Κούλιτζ «The White Lotus»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά: Πολ Γουόλτερ Χάουζερ «Black Bird»

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά: Νίσι Νας-Μπετς «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story»

Σενάριο σε Κωμική Σειρά: The Bear

Σενάριο σε Δραματική Σειρά: Succession

Σενάριο σε Μίνι Σειρά: Beef

Σκηνοθεσία σε Κωμική Σειρά: The Bear

Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά: Succession

Σκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά: Beef

Καλύτερο Reality: RuPaul’s Drag Race

Καλύτερη Variety Σειρά: Last Week Tonight With John Oliver

Καλύτερο Talk Show: The Daily Show With Trevor Noah

Καλύτερο Variety Special: Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium

Σενάριο σε Variety Σειρά: Last Week Tonight With John Oliver