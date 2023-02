Βραβεία Grammy: Η Βαϊόλα Ντέιβις στο ελίτ κλαμπ των EGOT

Η Beyonce είναι πλέον η καλλιτέχνις με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία των Grammy -αλλά παρά τα 4 βραβεία που απέσπασε εφέτος, έχασε ακόμη μία χρονιά το μεγάλο τρόπαιο της βραδιάς, καθώς το Άλμπουμ της Χρονιάς κέρδισε ο Χάρι Στάιλς (όχι, οι ABBA δεν τα κατάφεραν), στη σκηνή ανέβηκε και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, το hip-hop γιόρτασε τα 50χρονα του σε ένα all-star αφιέρωμα με τους Missy Elliott, Queen Latifah, RUN-DMC, Lil Wayne, Big Boi, Grandmaster Flash, Method Man, Public Enemy, Salt-N-Pepa και Spinderella, ο Τρέβορ Νόα υπενθύμισε ότι η Τέιλορ Σουίφτ -που κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Music Video με το «All Too Well: The Short Film»- «πούλησε τα περισσότερα άλμπουμ από κάθε άλλο άνθρωπο στον πλανήτη πέρυσι», προσθέτοντας ότι «η μοναδική μουσική που ακούσαμε περισσότερο από της Τέιλορ ήταν το μουσικό σήμα της Southwest Airlines», και η Βαϊόλα Ντέιβις εισήλθε στο ελίτ κλαμπ των EGOT.

Στο βιβλίο της, η Ντέιβις αφηγείται όχι μόνο τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας της, όπως ο πρωταγωνιστικός ρόλος στη σειρά του ABC «How to Get Away With Murder» που εκτόξευσε την καριέρα της και της χάρισε Emmy Α’ Γυναικείου Ρόλου, αλλά και τον ρατσισμό που βίωσε μεγαλώνοντας στο Ρόουντ Άιλαντ και δουλεύοντας αργότερα στο Χόλιγουντ.