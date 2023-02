Το θρίλερ που εκτόπισε από την κορυφή του box office το Avatar 2 μετά από επτά εβδομάδες

Το θρίλερ «Knock at the Cabin» (Χτύπος στην καλύβα) του M. Νάιτ Σιάμαλαν έκανε εισπράξεις 14,2 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο σαββατοκύριακο κυκλοφορίας (σε 3.643 αίθουσες στη Βόρεια Αμερική), φτάνοντας στην κορυφή του αμερικανικού box office και εκθρονίζοντας το «Avatar: The Way of Water» μετά από επτά εβδομάδες παραμονής στο Νο 1.