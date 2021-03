Βραβεία Grammy: Ρεκόρ για την Μπιγιονσέ και την Τέιλορ Σουίφτ - Οι νικητές

Τραγούδι της Χρονιάς: H.E.R. - «I Can’t Breathe»

Με βραβεία έφυγαν επίσης, η Μπρίτανι Χάουαρντ, για το Καλύτερο Ροκ Τραγούδι, η Μπίλι Άιλις για το «No Time to Die» απέσπασε το βραβείο στην κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι για Ταινία/Σειρά, ενώ η Megan Thee Stallion έφυγε με τρία βραβεία.

Η H.E.R έλαβε το βραβείο για το Τραγούδι της Χρονιάς με το «I Can’t Breathe», τίτλος που παραπέμπει στη δολοφονία -και στα τελευταία λόγια- του Τζορτζ Φλόιντ.

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης: Megan Thee Stallion

Καλύτερη Ποπ Εμφάνιση (Solo): Χάρι Στάιλς - «Watermelon Sugar»

Καλύτερη Ποπ Εμφάνιση (Ντουέτο / Γκρουπ): Lady Gaga και Αριάνα Γκράντε «Rain On Me»

Καλύτερο Κλασικό Ποπ Άλμπουμ: Τζέιμς Τέιλορ «American Standard»

Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ: Dua Lipa - «Future Nostalgia»

Καλύτερη Ροκ Εμφάνιση: Φιόνα Απλ – «Shameika»

Καλύτερη Μέταλ Εμφάνιση: Body Count – «Bum-Rush»

Καλύτερο Ροκ Τραγούδι: Μπρίτανι Χάουαρντ – «Stay High»

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ: The Strokes – «The New Abnormal»

Καλύτερο Εναλλακτικό Άλμπουμ: Φιόνα Απλ - «Fetch the Bolt Cutters»

Καλύτερη R&B Εμφάνιση: Μπιγιονσέ - «Black Parade»

Καλύτερη Κλασική R&B Εμφάνιση: Λέντισι - «Anything for You»

Καλύτερο R&B Τραγούδι: Ρόμπερτ Γκλάσπερ με H.E.R. και Meshell Ndegeocello – «Better Than I Imagine»

Καλύτερο Progressive R&B Άλμπουμ: Thundercat – «It Is What It Is»

Καλύτερο R&B Άλμπουμ: Τζον Λέτζεντ «Bigger Love»

Καλύτερη Ραπ Εμφάνιση: Megan Thee Stallion και Μπιγιονσέ - «Savage»

Καλύτερο Ραπ Τραγούδι: Megan Thee Stallion και Μπιγιονσέ - «Savage»

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ: Nas - «King’s Disease»

Καλύτερο Λάτιν Ποπ / Urban Άλμπουμ: Bad Bunny - «YHLQMDLG»

Καλύτερο Τραγούδι για Ταινία / Σειρά: «No Time to Die»

Καλύτερο Μουσικό Βίντεο: Μπιγιονσέ «Brown Skin Girl»