Λονδίνο: 50 χρόνια από την φωτογράφιση του εξώφυλλου του «Abbey Road» των Μπιτλς

ASSOCIATED PRESS

Dominic Lipinski - PA Images via Getty Images

Θεωρίες συνωμοσίας

Η ηχογράφηση του άλμπουμ ολοκληρώθηκε 12 ημέρες αργότερα, στις 20 Αυγούστου. Κυκλοφόρησε στις 26 Σεπτεμβρίου 1969, έξι ημέρες αφότου ο Τζον Λένον είχε ενημερώσει τα μέλη του συγκροτήματος ότι το εγκαταλείπει.

Είναι το τελευταίο άλμπουμ των Μπιτλς, αν και προηγείται της κυκλοφορίας του «Let it Be», που ηχογραφήθηκε νωρίτερα, και πραγματοποιήθηκε σε μια πιο χαρούμενη ατμόσφαιρα. Στον δίσκο περιλαμβάνονται τα κομμάτια «Something», «Here Comes The Sun», «Octopus garden» και «Come Together», καθώς και το περίφημο ποτ-πουρί με το οποίο κλείνει ο δίσκος, μια αλληλουχία τραγουδιών, μερικές φορές ανολοκλήρωτων.