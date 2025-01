«Watson»: Ο Δρ Τζον Γουάτσον μετά τον Σέρλοκ Χολμς

Τον Ιανουάριο έρχεται επίσης, ο 7ος κύκλος της υποψήφιας για Primetime Emmy αστυνομικής σειράς, « The Rookie » με τον Νέιθαν Φίλιον (Castle), καθώς και η 2η σεζόν της σειράς φαντασίας, « Anne Rice’s Mayfair Witches » με την Αλεξάνδρα Νταντάριο (The White Lotus, San Andreas) στον ρόλο της Ρόουαν.

Στο πρόγραμμα οι τηλεθεατές θα βρουν επίσης, τη γαλλική σειρά με «άρωμα» Παρισιού, « Cat’s Eyes », τον 2ο κύκλο της επιτυχημένης αυστραλιανής σειράς μυστηρίου « Black Snow » με τον Τράβις Φίμελ του «Vikings», καθώς και το ιταλικό « Son of the Century », που ακολουθεί την ιστορία του Μπενίτο Μουσολίνι .

Cat’s Eyes

Όλα τα επεισόδια του 1ου κύκλου θα είναι διαθέσιμα την Πρωτοχρονιά στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Black Snow (2η σεζόν)

Anne Rice’s Mayfair Witches (2η σεζόν)

The Rookie (7η σεζόν)

Αν και είναι ο νεοσύλλεκτος με την μεγαλύτερη ηλικία στο αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες, ο Τζον Νόλαν διαψεύδει όσους τον έκριναν ακατάλληλο. Στον νέο κύκλο της σειράς, μια απόδραση από τη φυλακή σίγουρα θα προκαλέσει αναταραχές και θα φέρει μια νέα απειλή για τον Νόλαν και την ομάδα του. Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Τετάρτη 8/1, στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Son of the Century

Η σειρά, που βασίζεται στο βραβευμένο βιβλίο του Αντόνιο Σκουράτι, παρουσιάζει την πολιτική άνοδο του Μπενίτο Μουσολίνι, από το κίνημα που τον οδήγησε στις κορυφές της εξουσίας, μέχρι την καταστροφή της δημοκρατίας και την εδραίωσή του ως αδίστακτου δικτάτορα. Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο, 48 ώρες μετά την Ιταλία: Κυριακή 12/1, στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Τέσσερεις ακόμα πρεμιέρες έρχονται αυτόν το μήνα στην COSMOTE TV

Στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV θα είναι διαθέσιμη την Πρωτοχρονιά η 4η σεζόν του «The Split» με τίτλο «The Split: Barcelona», με δύο επεισόδια που αποτελούν και το φινάλε της σειράς, ενώ τη Δευτέρα 13/1 (23.00, 24 ώρες μετά την Αγγλία, COSMOTE SERIES HD) επιστρέφει με τον 5ο κύκλο η αστυνομική σειρά εποχής, «Miss Scarlet & The Duke» με την Κέιτ Φίλιπς (Peaky Blinders, Downton Abbey).