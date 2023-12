World of Robots: Όλα όσα θα δεις στη μεγαλύτερη έκθεση ρομποτικής στην Ευρώπη που ήρθε στην Ελλάδα

Και παρόλο που τα δικά μας παιδικά όνειρα δεν έχουν πραγματοποιηθεί όπως τα φανταζόμασταν, η έκθεση World of Robots στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού μας επιτρέπει να βυθιστούμε σε αυτόν τον φανταστικό κόσμο της τεχνολογίας, αλλά και να μάθουμε πάρα πολλά για αυτή μέσα από ένα εντυπωσιακό διαδραστικό experience για όλες τις ηλικίες.

Η έκθεση World of Robots ανοίγει ένα παράθυρο στον συναρπαστικό κόσμο της ρομποτικής, παρουσιάζοντας μια ενδιαφέρουσα αναδρομή στην εξέλιξη των ρομπότ από τα πρώτα τους βήματα έως τη σύγχρονη εποχή. Αυτή η αναδρομή αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και προχωρήσει πέρα από τα προσδοκώμενα, ενσωματώνοντας τα ρομπότ στην καθημερινή μας ζωή, από την υγεία και την ιατρική, όπου οι ρομποτικές χειρουργικές επεμβάσεις αποτελούν πραγματικότητα, μέχρι τη βιομηχανία όπου βιομηχανικά ρομπότ αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της παραγωγής.

More info: World of Robots, The exhibition