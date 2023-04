World Press Photo: Το πρώτο βραβείο σε φωτογραφία από τη Μαριούπολη

via Associated Press

Ο φωτογράφος Εβγκένι Μαλολέτκα του Associated Press κέρδισε το βραβείο World Press Photo of the Year την Πέμπτη για φωτογραφία του με διασώστες να μεταφέρουν έγκυο στα ερείπια μαιευτηρίου στη Μαριούπολη της Ουκρανίας, μετά από ρωσική επίθεση.