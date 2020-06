Γαλλία: Χιλιάδες αψήφισαν το lockdown και στριμώχτηκαν για το Φεστιβάλ Μουσικής

ABDULMONAM EASSA via Getty Images (Photo by ABDULMONAM EASSA / AFP) (Photo by ABDULMONAM EASSA/AFP via Getty Images)

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Γαλλία την Κυριακή για να γιορτάσουν ένα ετήσιο φεστιβάλ μουσικής, αψηφώντας τις οδηγίες της κυβέρνησης για τήρηση των αποστάσεων με στόχο την προστασία από την εξάπλωση του κορονοϊού. Οι πολίτες αγνόησαν τους κανονισμούς και χόρεψαν για ώρες στους δρόμους για το Fête de la Musique, γνωστό ως Music Day στα αγγλικά.

Η αστυνομία συγκρούστηκε με πολλούς από αυτούς στο Παρίσι και με δεκάδες διαδηλωτές στην Νάντη, κάνοντας χρήση δακρυγόνων κατά των διαδηλωτών. Οι εικόνες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο από τους εορτασμούς προκάλεσαν έντονη κριτική.

Une voiture de police prise pour cible aux Invalides doit prendre la fuite après une pluie de projectiles.



Plusieurs milliers de personnes sont aux Invalides pour la fête la de musique. #FeteDeLaMusiquepic.twitter.com/vEGT7SCRzx — Remy Buisine (@RemyBuisine) June 22, 2020

Η Γαλλία σε γενικές γραμμές έχει προχωρήσει σε άρση αρκετών από τους περιορισμούς που είχε υιοθετήσει για την προστασία από την πανδημία.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν νωρίτερα αυτό τον μήνα μίλησε για την «πρώτη νίκη» ενάντια στον κορονοϊό ενώ την Δευτέρα άνοιξαν τα σχολεία για όλους τους μαθητές κάτω των 15 ετών.

Ωστόσο, υπάρχουν αμφιβολίες για το αν θα έχουν αποτέλεσμα όλα αυτά. Η Γαλλία επιβεβαίωσε 160.377 κρούσματα κορονοϊού και μέχρι στιγμής μετρά 29.640 θανάτους, τον πέμπτο υψηλότερο αριθμό παγκοσμίως.

Le covid 19 est passé faire un tour à la fête de la musique. Zéro masque 😷, zéro distanciation sociale, des chants, des postillons, de la promiscuité, des accolades... Le virus 🦠 est encore là, juste à côté de vous, mais bon, on ne peut pas guider des aveugles. pic.twitter.com/aSLqFOZMM3 — GᖇᗩIᑎ ᗪᗴ ᔕᗩᗷᒪᗴ 🐚 (@Titoh199) June 21, 2020

Την Κυριακή εκατομμύρια Γάλλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να συμμετέχουν στην ετήσια εκδήλωση. Ο υπουργός Υγείας, Ολιβιέ Βεράν ζήτησε από τους Γάλλους πολίτες να δείχνουν σεβασμό στους κανονισμούς της κυβέρνησης για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους αλλά και τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ce n’est pas du tout ce que le deconfinement dit progressif impliquait. Je comprends que la fête de la musique soit libératoire mais ne pouvait-on l’éviter cette année ? Une reprise de l’épidémie serait catastrophique également sur le plan psychologique. https://t.co/WCipXX8jGz — deray gilbert (@GilbertDeray) June 21, 2020

Οι εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα social media έδειξαν εκατοντάδες ανθρώπους να χορεύουν όλοι μαζί χωρίς να φορούν μάσκες ή να κρατούν τις απαραίτητες αποστάσεις. Στο μεταξύ οι οδηγίες απαγορεύουν τις συγκεντρώσεις άνω των 10 ατόμων.

A man, wearing a protective facemasks, claps his hands as he attends, among other people, the French midsummer Festival of Music "Fete de la musique" at the Villemin garden, near Canal Saint-Martin, in Paris, on June 21, 2020, as France eases lockdown measures taken to curb the spread of the COVID-19 (the novel coronavirus).

Επτά άτομα συνελήφθησαν στο Παρίσι. Οι εορτασμοί κράτησαν έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Γαλλία κανονικά θα έπρεπε οι πολίτες να κρατούν αποστάσεις ενός μέτρου μεταξύ τους, να φορούν μάσκες στις δημόσιες συγκοινωνίες και να μην συμμετέχουν σε μεγάλες συγκεντρώσεις έως τις 31 Αυγούστου.

