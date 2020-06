Το διακύβευμα των τουρκικών «εκκλήσεων» διαλόγου προς Ελλάδα

Anadolu Agency via Getty Images 19 Ιουνίου 2020. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου με τον Ιταλό ομόλογό του Λουίτζι Ντι Μάιο κατά την επίσκεψη του τελευταίου στην Άγκυρα (Photo by Fatih Aktas/Anadolu Agency via Getty Images)