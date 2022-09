Γεμάτοι UFO οι ουρανοί της Ουκρανίας, λένε Ουκρανοί αστρονόμοι

Οι ερευνητές δεν κάνουν εκτιμήσεις για το τι μπορεί να είναι αυτά τα αντικείμενα- ωστόσο σύμφωνα με αναφορά του 2021 από το US Office of the Director of National Intelligence (ODNI) δεν αποκλείεται κάποια τουλάχιστον από τα UAP που παρατηρούνται στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια να είναι «τεχνολογίες από την Κίνα, τη Ρωσία, άλλη χώρα ή μη κυβερνητική οντότητα). Δεδομένης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, θα ήταν λογικό να εκτιμά κανείς πως κάποια από τα αντικείμενα/ φαινόμενα μπορεί να συνδέονται με στρατιωτικές ή κατασκοπευτικές τεχνολογίες.