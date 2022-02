«Γεγονότα» εναντίον «απόψεων» στον δημόσιο λόγο: 40 χρόνια υποχώρησης της «λογικής» απέναντι στο «συναίσθημα»

filadendron via Getty Images

Ακραίες εκφάνσεις οργής, λύπης, χαράς online που δεν θα έβλεπε κανείς εύκολα διά ζώσης, περσόνες που αναδεικνύονται μέσω ηλεκτρονικών μέσων χωρίς κανέναν προφανή λόγο και μετά γίνονται στόχοι της «cancel culture», πολιτικοί που μιλούν ανοιχτά για «εναλλακτικά γεγονότα», αντιπαραθέσεις με αδικαιολόγητα ακραίους χαρακτηρισμούς σε θέματα παντός επιστητού, εξωφρενικές θεωρίες και κινήματα αμφισβήτησης των πάντων «γιατί έτσι» και άλλα παρεμφερή συνθέτουν, εν έτει 2022, ένα τοπίο δημοσίου διαλόγου που προκαλεί προβληματισμό σας πολλούς. Δεδομένα τα οποία είναι επαρκώς τεκμηριωμένα από ειδικούς στα αντικείμενά τους αμφισβητούνται από πολλούς, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν καμία απολύτως ειδική γνώση πάνω σε αυτά, αλλά εμπιστεύονται περισσότερο την όποια «άποψή» τους και το θυμικό τους, προκαλώντας, αν μη τι άλλο, προβληματισμούς σχετικά με το κατά πόσο θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά μια κοινωνία με τόσο έντονα επίπεδα δυσπιστίας (μα και ταυτόχρονα ευπιστίας απέναντι σε άλλες θέσεις, που «εφάπτονται» καλύτερα στο θυμικό του κάθε ακροατή).

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως όλα αυτά αποτελούν σε μεγάλο βαθμό απότοκο της πανδημίας και της ταχύτατης ανόδου των social media μέσα στα τελευταία- ωστόσο πρόσφατη έρευνα επιστημόνων από το WUR (Wageningen University and Research) και το Indiana University έδειξε πως η τάση «απομάκρυνσης» από αυτό που θα χαρακτηριζόταν ως «αλήθεια που βασίζεται σε γεγονότα (factual truth)στον δημόσιο διάλογο είναι κάτι που έχει αρχίσει από το 1980 ακόμα.

Όπως έδειξε η εν λόγω έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, η χρήση λέξεων που σχετίζονται με τη «λογικότητα/ λογική» ήταν σε άνοδο από το 1850 και μετά, ωστόσο άρχισε μια όλο και ταχύτερη πτώση γύρω στο 1980- μια ανακάλυψη που υποδεικνύει απώλεια ενδιαφέροντος στα γεγονότα και στα λογικά επιχειρήματα, η οποία είχε αρχίσει δεκαετίες πριν την άνοδο των social media. Η παρούσα περίοδος της «μετα-αλήθειας» που διανύουμε μπορεί να αιφνιδίασε πολλούς, ωστόσο, σύμφωνα με αυτή την έρευνα, είναι μια αλλαγή που είναι σε εξέλιξη εδώ και 40 χρόνια- μια στροφή από το συλλογικό στο ατομικό και από τη λογικότητα προς το συναίσθημα.

Αναλύοντας τη γλώσσα από εκατομμύρια βιβλία, οι ερευνητές διαπίστωσαν πως οι λέξεις που σχετίζονταν με λογικές διεργασίες όπως το «προσδιορίζουμε» και το «συμπέρασμα» ήταν σε συστηματική άνοδο από το 1850, ενώ παράλληλα μειωνόταν η χρήση λέξεων που είχαν να κάνουν με ανθρώπινα βιώματα, όπως το «νιώθω» και το «πιστεύω». Αυτό αντιστράφηκε τα τελευταία 40 χρόνια, παράλληλα με μια στροφή από τη χρήση του συλλογικού «εμείς» στο ατομικό «εγώ»- και είναι μια τάση που παρατηρήθηκε σε μυθιστορήματα και μη. Επιπρόσθετα, τονίζουν οι ερευνητές, αυτό είναι κάτι που παρατηρείται και σε άρθρα των New York Times, που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας. Ως προς τα social media, οι ερευνητές διαπίστωσαν πως η τάση αυτή όντως επιταχύνθηκε από το 2007 και μετά.

Πού μπορεί να οφείλεται η διαμόρφωση αυτών των τάσεων; Ο Μάρτεν Σέφερ του WUR, lead author της έρευνας, θεωρεί ως έναν από τους πιθανούς λόγους για την τάση που διαμορφώθηκε από το 1850 ως το 1980 τις ταχείες εξελίξεις στην επιστήμη και στην τεχνολογία, που ενίσχυσαν το status της επιστημονικής προσέγγισης, κάτι που επηρέασε την κοινωνία, την κουλτούρα, την μόρφωση και την πολιτική. Ωστόσο το τι προκάλεσε την αντιστροφή παραμένει ερώτημα, με τον Γιόχαν Μπόλεν του Indiana University, co-author της έρευνας, να χαρακτηρίζει πρόκληση την ερμηνεία αυτής της αλλαγής στη γλώσσα των βιβλίων. Πάντως, οι ερευνητές εκτιμούν πως ίσως να οφείλεται σε αλλαγές σε οικονομικές πολιτικές κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1980, που μπορεί να στηρίζονταν σε λογικά επιχειρήματα, μα ο διαμοιρασμός των οφελών τους έγινε με ανισότητα.

Οι δύο ερευνητές μίλησαν στη HuffPost Greece, εξηγώντας τα ευρήματα της έρευνάς τους, και την επίδραση των social media, των οικονομικών πολιτικών και άλλων παραγόντων στις τάσεις αυτές που επηρεάζουν δραματικά τις σύγχρονες κοινωνίες.