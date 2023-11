Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Yellowstone με τον Κέβιν Κόστνερ και τα spinoff «1923» και «1883»

Μέσα στον Δεκέμβριο οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν και το true crime drama «Maxine» (Τρίτη 19/12, 23.00, COSMOTE SERIES HD), καθώς και την επιστροφή του Τζακ Γκλίσον ή αλλιώς του «Τζόφρι» από το Game of Thrones, στη μικρή οθόνη με τη σειρά «The Famous Five» (Χριστούγεννα 25/12, 21.00, COSMOTE SERIES HD). Τέλος, το πνεύμα των Χριστουγέννων, θα φέρουν οι σειρές «The Holiday Shift» (Κυριακή 24/12, 20.15, COSMOTE SERIES MARATHON), το «Call The Midwife: Special Christmas 2023» (Δευτέρα 25/12, COSMOTE TV PLUS) και το «A Very Brassic Christmas» (Κυριακή 31/12, 21.00, COSMOTE SERIES HD) με την Ιμέλντα Στόντον (The Crown, Harry Potter and the Order of the Phoenix).