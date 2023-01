Γιατί λατρεύουμε τα τραγούδια του χωρισμού, όπως αυτό με την Σακίρα να διασύρει τον Πικέ

Jeff Kravitz via Getty Images

Το έτος είναι 2000, είμαι επτά χρονών και βρίσκομαι στη δίνη της πρώτης μπου ερωτικής απογοήτευσης. Κοιτάζω έξω από το παράθυρο κλαίγοντας, ενώ ακούω το Never Had A Dream Come True των S Club 7. Και κάτι σχετικά με τη μουσική που με κάνει να θέλω να κλάψω ακόμα περισσότερο είναι ανεξήγητα εκπληκτικό...