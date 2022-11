Τζένιφερ Λόπεζ: Νόμιζε ότι θα πέθαινε μετά τον «επώδυνο» χωρισμό της με τον Μπεν Άφλεκ (βίντεο)

Η Λόπεζ, η οποία αναζωπύρωσε το ειδύλλιό της με τον Μπεν Άφλεκ, 50 ετών, 17 χρόνια μετά τον πρώτο τους χωρισμό, ανακοίνωσε την Παρασκευή ( 25/11) ότι θα κυκλοφορήσει ένα νέο άλμπουμ με τίτλο «This Is Me… Now», ένα ανανεωμένο τραγούδι μετά το «This Is Me… Then» του 2002.