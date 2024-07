«Γιατί ΄ναι μαύρα τα βουνά '24»: Οι μουσικές κουλτούρες των Βαλκανίων ζωντάνεψαν στην Κόνιτσα

«Γιατί ’ναι μαύρα τα βουνά ’24: Οι μουσικές κουλτούρες των νότιων Βαλκανίων»

Όσα ακούσαμε στην Κόνιτσα

Τη δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ - και πάλι την ώρα του συγκλονιστικού δειλινού με τις κορυφές της Πίνδου να βάφονται κόκκινες, ταξιδεύει το ακόμα μεγαλύτερο ακροατήριο που απλώνεται σε κάθε γωνιά στο Σπίτι της Χάμκως, ο Adam Semijalac, συνθέτης και ερμηνευτής από το Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Ταυτόχρονα, ένας πολυπράγμων ερευνητής των παραδοσιακών μπλουζ του Δέλτα και της μουσικής κληρονομιάς της σλαβονικής και δαλματικής καταγωγής του, που έχει αξιοποιήσει τις σπουδές του για την παραγωγή τεσσάρων δίσκων: “Time of Great Depression” (2014), “Hate is a Wonderful Thing” (2018), “A Dance for the Black Devil” (2020) και “Ode Dite” (2023). Στην Κόνιτσα ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την πενταμελή γυναικεία χορωδία Fige για να παίξει δύο είδη dangubica –παραδοσιακά έγχορδα της Bαλκανικής– μπάντζο και μια κροατική κιθάρα τύπου «ντόμπρο» με τριπλό αντηχείο.