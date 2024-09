Γιατί τα έξυπνα κινητά δεν κάνουν τα παιδιά μας εξυπνότερα

Αυτή η ενασχόληση δεν είναι υγιής γιατί, όπως έγραψε ο κοινωνικός ψυχολόγος Τζόναθαν Χάιντ στο «The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Sillness», ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνουν οι νέοι είναι να παίζουν με συνομηλίκους.