Γιατί θα ήταν τραγικό δικαιοπολιτικό σφάλμα να απελαθεί ο Σαϊντού Καμαρά

Θυμίζω ότι ο ίδιος ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ronald Reagan το 1986, με το Simpson–Mazzoli Act, έδωσε αμνηστία σε περίπου 3 εκατομμύρια παράνομους μετανάστες οι οποίοι πρακτικά είχαν ήδη ριζώσει στην Αμερική, κάνοντας τις ΗΠΑ κατ’ ουσίαν δεύτερη πατρίδα τους. «The legalization provisions in this act will go far to improve the lives of a class of individuals who now must hide in the shadows, without access to many of the benefits of a free and open society. Very soon many of these men and women will be able to step into the sunlight and, ultimately, if they choose, they may become Americans».