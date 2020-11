Γουίλ Σμιθ, Τζάστιν Μπίμπερ και Τζ. Λόπεζ πρωταγωνίστησαν στα People Choice Awards

Christopher Polk/E! Entertainment via Getty Images

Christopher Polk/E! Entertainment via Getty Images Η Τζένιφερ Λόπεζ παραλαμβάνει το βραβείο People’s Icon στην απονομή των βραβείων E! People's Choice στην Σάντα Μόνικα.

Συγκεντρώνοντας από επτά υποψηφιότητες ο καθένας, η Lady Gaga κι ο Τζάστιν Μπίμπερ αναδείχτηκαν ως οι καλλιτέχνες με τις περισσότερες υποψηφιότητες στα φετινά People Choice Awards. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, τα βραβεία δόθηκαν με την συγκέντρωση εκατομμυρίων ψήφων. Ο Γουίλ Σμιθ κι η Τίφανι Χάντις, ωστόσο, ανακηρύχθηκαν καλύτεροι κινηματογραφικοί ηθοποιοί για φέτος, ενώ καλύτεροι καλλιτέχνες στον χώρο της μουσικής ψηφίστηκαν ο Τζάστιν Μπίμπερ κι η Αριάνα Γκράντε. Τέλος ο Κολ Σπάους και η Ελεν Πομπέο επιλέχθηκαν ως οι καλύτεροι τηλεοπτικοί ηθοποιοί.

Τα 46α βραβεία People’s Choice έγιναν στο κολοσσιαίων διαστάσεων Barker Hangar στην Σάντα Μόνικα άνευ κοινού λόγω της πανδημίας και μεταδόθηκαν ζωντανά την Κυριακή σε συνεργασία με το δίκτυο E! Αλλά σημαντικά ονόματα της βιομηχανίας του θεάματος που συγκέντρωσαν υποψηφιότητες αυτή την χρονιά ήταν, μεταξύ άλλων, οι ηθοποιοί Γουίλ Σμιθ, Σαρλίζ Θερόν, οι τραγουδίστριες Αριάνα Γκράντε και Κάρντι Μπι και πολλοί άλλοι.

Πριν προβληθεί η τελετή, το E! είχε ήδη ανακοινώσει τρία «ιδιαίτερα» βραβεία. Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε το βραβείο Icon, ενώ η Τάιλερ Πέρι έλαβε το βραβείο People’s Champion και η Τρέισι Ελις Ρος αποδέχθηκε το βραβείο Fashion Icon. Η εκθαμβωτική εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ με κατακόκκινο φόρεμα Christian Siriano έκλεψε - από ενδυματολογικής άποψης - την παράσταση της βραδιάς.

Δείτε την λίστα των νικητών:

Καλύτερη Ταινία

Bad Boys for Life

Καλύτερη Κωμική Ταινία

The Kissing Booth 2

Καλύτερη Ταινία Δράσης

Mulan

Καλύτερη Δραματική Ταινία

Hamilton

Καλύτερη Οικογενειακή Ταινία

Onward

Καλύτερος Ανδρας Ηθοποιός Κινηματογράφου

Γουίλ Σμιθ, Bad Boys for Life

Καλύτερη Γυναίκα Ηθοποιός Κινηματογράφου

Τίφανι Χάντις, Like A Boss

Καλύτερος Ανδρας Κωμικός Ηθοποιός Κινηματογράφου

Τζόι Κινγκ, Τhe Kissing Booth 2

Καλύτερος Ανδρας Ηθοποιός Ταινίας Δράσης

Κρις Χέμσγουορθ, Εxtractio

Καλύτερος Ανδρας Ηθοποιός Δραματικής Ταινίας

Λιν Μάνουελ Μιράντα, Hamilton

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά

Grey’s Anatomy

Καλύτερη Δραματική Τηλεοπτική Σειρά

Riverdale

Καλύτερη Κωμική Σειρά

Never Have I Ever

Καλύτερο Ριάλι

Keeping Up with the Kardashians

Καλύτερο Διαγωνιστικό Σόου

The Voice

Καλύτερος Ανδρας Καλλιτέχνης (Μουσική)

Τζάστιν Μπίμπερ

Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνης (Μουσική)

Αριάνα Γκράντε

Καλύτερο Μουσικό Γκρουπ

BTS

Καλύτερος Αντρας Τηλεοπτικός Ηθοποιός

Κολ Σπάους, Riverdale

Καλύτερη Γυναίκα Τηλεοπτική Ηθοποιός

Ελεν Πομπέο, Grey’s Anatomy

Δείτε περισσότερα εδώ: