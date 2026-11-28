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Στις 28 Νοεμβρίου 1925, η ελληνική εκπαίδευση βρισκόταν μπροστά σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά επεισόδια της σύγκρουσης ανάμεσα στον εκσυγχρονισμό και στον συντηρητισμό. Δύο από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της παιδαγωγικής ιστορίας της χώρας, ο Δημήτρης Γληνός και ο Αλέξανδρος Δελμούζος, απομακρύνονταν από τις θέσεις τους, καθώς οι εκπαιδευτικές τους αντιλήψεις αντιμετωπίζονταν ως επικίνδυνες για το έθνος. Η υπόθεση έμεινε στην ιστορία ως «Μαρασλειακά». Δεν επρόκειτο απλώς για μια διαφωνία σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιούσαν οι δάσκαλοι στην τάξη. Ήταν μια σύγκρουση για το ποιος θα καθόριζε την ελληνική παιδεία, ποιες ιδέες επιτρεπόταν να διδάσκονται και πόσο ελεύθερο μπορούσε να είναι το σχολείο.

Το Μαράσλειο και το όραμα μιας διαφορετικής εκπαίδευσης

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Η Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία της Αθήνας υπήρξε σημαντικός χώρος εκπαίδευσης δασκάλων και εφαρμογής νέων παιδαγωγικών αντιλήψεων. Ο Αλέξανδρος Δελμούζος ανέλαβε τη διεύθυνση του Μαρασλείου Διδασκαλείου το 1923, επιχειρώντας να μεταφέρει στην εκπαίδευση ιδέες που είχε ήδη εφαρμόσει στο Παρθεναγωγείο του Βόλου. Βασικός του στόχος ήταν ένα σχολείο που δεν θα περιοριζόταν στην αποστήθιση και στην αυστηρή πειθαρχία, αλλά θα καλλιεργούσε την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Ο Δημήτρης Γληνός, από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του εκπαιδευτικού δημοτικισμού, υποστήριζε επίσης την ανάγκη ριζικής ανανέωσης του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι δύο άνδρες συνδέθηκαν με το ευρύτερο κίνημα του Εκπαιδευτικού Ομίλου.

Γιατί η δημοτική γλώσσα θεωρήθηκε απειλή

Στις αρχές του 20ού αιώνα η χρήση της δημοτικής στην εκπαίδευση μπορούσε να προκαλέσει πολιτικές θύελλες. Οι υποστηρικτές της καθαρεύουσας αντιμετώπιζαν συχνά τον δημοτικισμό ως απειλή για την ιστορική συνέχεια του ελληνισμού. Για τον Γληνό και τον Δελμούζο, αντίθετα, η γλώσσα που μιλούσε ο λαός ήταν το φυσικό εργαλείο της μάθησης. Η διαμάχη ξεπερνούσε τα όρια της γλωσσολογίας: οι αντίπαλοι των μεταρρυθμιστών συνέδεαν τον δημοτικισμό με πολιτικές και κοινωνικές ιδέες που θεωρούσαν ανατρεπτικές.

Οι καταγγελίες που πυροδότησαν το σκάνδαλο

Το 1925 οι αντιδράσεις εναντίον των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στο Μαράσλειο κλιμακώθηκαν. Στο επίκεντρο βρέθηκαν κατηγορίες ότι η διδασκαλία και το γενικότερο πνεύμα της σχολής υπονόμευαν τις παραδοσιακές εθνικές και θρησκευτικές αξίες. Οι καταγγελίες συνδέθηκαν ιδιαίτερα με τη διδασκαλία της Ρόζας Ιμβριώτη, η οποία δέχθηκε επιθέσεις για τον τρόπο προσέγγισης της ιστορίας. Συντηρητικοί κύκλοι και τμήμα του Τύπου παρουσίαζαν τις νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις ως επικίνδυνες, ενώ οι υποστηρικτές των μεταρρυθμίσεων έκαναν λόγο για ιδεολογική δίωξη. Οι κατηγορίες περί αθεΐας, αντεθνικής διδασκαλίας και ανατρεπτικών ιδεών δεν αποτελούσαν αποδεδειγμένη περιγραφή του έργου των εκπαιδευτικών.

Η δικτατορία Πάγκαλου και η απομάκρυνση των παιδαγωγών

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Τον Ιούνιο του 1925 ο Θεόδωρος Πάγκαλος είχε επιβάλει τη δικτατορία του, περιορίζοντας τις πολιτικές ελευθερίες. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η εκπαιδευτική αντιπαράθεση απέκτησε εντονότερα πολιτικά χαρακτηριστικά. Η απομάκρυνση των Γληνού και Δελμούζου συνδέθηκε με την ανακοπή των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Η 28η Νοεμβρίου 1925 καταγράφεται ως ημερομηνία κορύφωσης της υπόθεσης, ενώ οι απολύσεις εξελίχθηκαν έως τις αρχές του 1926.

Ο Αλέξανδρος Δελμούζος και τα δύο μεγάλα εκπαιδευτικά σκάνδαλα

Ο Αλέξανδρος Δελμούζος είχε ήδη βρεθεί στο επίκεντρο ανάλογης σύγκρουσης. Στο Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου, όπου δίδαξε από το 1908, επιχείρησε να εφαρμόσει καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους. Η λειτουργία του σχολείου προκάλεσε αντιδράσεις και οδήγησε στα λεγόμενα «Αθεϊκά». Η δίκη στο Ναύπλιο το 1914 κατέληξε στην αθώωσή του και των συνεργατών του. Τα Μαρασλειακά αποτέλεσαν δεύτερο μεγάλο επεισόδιο στην επιστημονική του διαδρομή. Αργότερα συνέχισε την πανεπιστημιακή και παιδαγωγική του δραστηριότητα.

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Ο Δημήτρης Γληνός και η παιδεία ως κοινωνικό δικαίωμα

Ο Δημήτρης Γληνός πίστευε ότι η πρόσβαση στη γνώση συνδεόταν άμεσα με την κοινωνική πρόοδο και τη δημοκρατία. Υπήρξε κεντρικό πρόσωπο του εκπαιδευτικού δημοτικισμού και συμμετείχε στις προσπάθειες μεταρρύθμισης της ελληνικής παιδείας. Στην πορεία της ζωής του στράφηκε περισσότερο προς την αριστερή πολιτική σκέψη, συνδέοντας την εκπαίδευση με την κοινωνική χειραφέτηση.

Έναν αιώνα αργότερα, τι μας θυμίζουν τα Μαρασλειακά;

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Τα Μαρασλειακά αποτυπώνουν μια εποχή κατά την οποία η διαφορετική παιδαγωγική άποψη μπορούσε να μετατραπεί σε κατηγορία εθνικής μειοδοσίας. Η δημοτική γλώσσα, για την οποία δόθηκαν τόσο σκληρές μάχες, καθιερώθηκε επίσημα στην εκπαίδευση το 1976. Πενήντα ένα χρόνια μετά τα γεγονότα του Μαρασλείου, η Πολιτεία αναγνώριζε θεσμικά μια βασική διεκδίκηση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμιστών. Η ιστορία του Γληνού και του Δελμούζου υπενθυμίζει ότι η πρόοδος στην εκπαίδευση δεν υπήρξε αυτονόητη.