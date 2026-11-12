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Σε μια εποχή όπου η καινοτομία συχνά ταυτίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη και την οικονομική ανάπτυξη, οι μαθητές του Μαράσλειου Πειραματικού Λυκείου έρχονται να υπενθυμίσουν τη βαθύτερη ουσία της επιχειρηματικότητας, που δεν είναι άλλη από την κοινωνική προσφορά. Στο πλαίσιο των δράσεων του Ομίλου Μαθητικής Επιχειρηματικότητας, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Οικονομικών κ. Νίκου Κανέλλου και της Διευθύντριας του Σχολείου, κ. Αικατερίνης Ρήγα, οι μαθητές προχωρούν στον σχεδιασμό μιας καινοτόμου «νευροδιαφορετικής καρέκλας». Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός συμπεριληπτικού και υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος, ενισχύοντας την άνεση, τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ενώ, ταυτόχρονα, αναδεικνύει τη σημασία της προσαρμογής του σχολικού χώρου στις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες.

Ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, χωρίς αποκλεισμούς

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Η ιδέα γεννήθηκε μέσα από την καθημερινή παρατήρηση στις σχολικές αίθουσες. Κάθε παιδί μαθαίνει και συγκεντρώνεται με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Ωστόσο, για τα νευροδιαφορετικά παιδιά, η αισθητηριακή διέγερση ή η φυσική ανάγκη για κίνηση αποτελούν συχνά εμπόδια στην ομαλή σχολική τους ενσωμάτωση.

Η μαθητική ομάδα του Μαράσλειου δεν αντιμετωπίζει τη νευροδιαφορετικότητα ως ένα πρόβλημα προς διόρθωση, αλλά ως μια διαφορετική πραγματικότητα που απαιτεί λειτουργικές λύσεις. Η υπό διαμόρφωση καρέκλα σχεδιάζεται με γνώμονα την άνεση, την αισθητηριακή υποστήριξη και την ισότιμη συμμετοχή, αποφεύγοντας οποιαδήποτε αισθητική ή κατασκευαστική λεπτομέρεια που θα μπορούσε να στιγματίσει τον χρήστη.

Για την υλοποίηση του πρωτοτύπου, οι μαθητές βρίσκονται σε ανοιχτό διάλογο με ειδικούς παιδαγωγούς, εργοθεραπευτές, γονείς αλλά και τα ίδια τα παιδιά, μετατρέποντας μια πραγματική κοινωνική ανάγκη σε βιώσιμη επιχειρηματική πρόταση.

Μια σταθερή παράδοση κοινωνικής καινοτομίας

Η εν λόγω δράση δεν συνιστά μεμονωμένη πρωτοβουλία, αλλά εντάσσεται στη διαχρονική εκπαιδευτική στρατηγική και κουλτούρα του Μαρασλείου. Το σχολείο διατηρεί μια μακρά και επιτυχημένη παράδοση στη μαθητική επιχειρηματικότητα, συμμετέχοντας συστηματικά σε προγράμματα και δράσεις καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, όπως ο διαγωνισμός Junior Achievement.

Η συμπερίληψη βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της μαθητικής επιχειρηματικότητας στο Μαράσλειο, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που οι μαθητές αναπτύσσουν ένα προϊόν για μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα. Στις προγενέστερες πρωτοβουλίες του Ομίλου περιλαμβάνεται η ανάπτυξη του “Third Eye”, ενός ειδικού γιλέκου υποστήριξης για άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης. Μάλιστα, η εν λόγω πρωτοβουλία παρουσιάστηκε με επιτυχία στο Athens Science Festival, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα βιωματικής δοκιμής του γιλέκου και επίδειξης των τεχνολογικών δυνατοτήτων του.

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Επιχειρηματικότητα με ενσυναίσθηση

Μέσα από αυτές τις δράσεις, οι μαθητές δεν μαθαίνουν απλώς πώς συντάσσεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) ή πώς παρουσιάζεται ένα προϊόν (pitching). Καλλιεργούνται κρίσιμες δεξιότητες ζωής όπως η ενσυναίσθηση, η κριτική σκέψη, η ομαδικότητα και η κοινωνική υπευθυνότητα.

Η προσπάθεια για τη δημιουργία της νευροδιαφορετικής καρέκλας επιβεβαιώνει ότι η νέα γενιά διαθέτει και τα αντανακλαστικά και τα εργαλεία να διαμορφώσει ένα σχολείο —και κατ’ επέκταση μια κοινωνία— που χωράει τους πάντες. Διότι η πιο σημαντική καινοτομία είναι αυτή που κάνει τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη.

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