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Στις 26 Νοεμβρίου 1943, στην περιοχή Μονοδέντρι της Λακωνίας, γράφτηκε μία από τις πιο αιματηρές σελίδες της γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα.

Εκατόν δεκαοκτώ Έλληνες οδηγήθηκαν μπροστά στο γερμανικό εκτελεστικό απόσπασμα και δολοφονήθηκαν, στο πλαίσιο της πολιτικής αντιποίνων που εφάρμοζαν οι ναζιστικές δυνάμεις απέναντι στον άμαχο πληθυσμό.

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Ανάμεσά τους βρίσκονταν επιστήμονες, επαγγελματίες, άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας και αγωνιστές που είχαν συλληφθεί από τις κατοχικές αρχές.

Η εκτέλεση δεν ήταν ένα μεμονωμένο έγκλημα. Εντασσόταν στη συστηματική τρομοκρατία με την οποία οι γερμανικές δυνάμεις επιχείρησαν να κάμψουν την Αντίσταση και να επιβάλουν τη σιωπή.

Η ενέδρα που προηγήθηκε της σφαγής

Στις 25 Νοεμβρίου 1943, κοντά στο Μονοδέντρι, αντάρτες του ΕΛΑΣ επιτέθηκαν σε γερμανική στρατιωτική φάλαγγα.

Η σύγκρουση προκάλεσε απώλειες στις γερμανικές δυνάμεις.

Η κατοχική διοίκηση αποφάσισε να απαντήσει με μαζική εκτέλεση Ελλήνων κρατουμένων, οι οποίοι δεν είχαν δικαστεί για συμμετοχή στη συγκεκριμένη επίθεση.

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Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει τη λογική των ναζιστικών αντιποίνων: για τις ενέργειες της Αντίστασης τιμωρούνταν συλλογικά άνθρωποι που βρίσκονταν ήδη στα χέρια των κατακτητών.

Η πρακτική αυτή εφαρμόστηκε σε πολλές περιοχές της κατεχόμενης Ελλάδας, αφήνοντας πίσω της εκατοντάδες νεκρούς και κατεστραμμένες οικογένειες.

Οι κρατούμενοι της Σπάρτης και η διαδρομή προς τον θάνατο

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Οι περισσότεροι από τους 118 είχαν συλληφθεί πριν από τη γερμανική ενέδρα.

Κρατούνταν στη Σπάρτη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι συλλήψεις, οι ανακρίσεις και οι εκτελέσεις αποτελούσαν καθημερινό όργανο καταστολής.

Το πρωί της 26ης Νοεμβρίου μεταφέρθηκαν στον τόπο της εκτέλεσης.

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Η περιοχή του Μονοδενδρίου μετατράπηκε σε τόπο μαρτυρίου.

Οι 118 εκτελέστηκαν από τις γερμανικές δυνάμεις, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες που έμαθαν ότι οι δικοί τους άνθρωποι δεν θα επέστρεφαν ποτέ.

Ο γιατρός Χρήστος Καρβούνης και η συγκλονιστική μαρτυρία

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Μία από τις πλέον γνωστές μορφές ανάμεσα στους εκτελεσθέντες ήταν ο γιατρός Χρήστος Καρβούνης.

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Η παρουσία του στη σφαγή έχει συνδεθεί με μια συγκλονιστική αφήγηση: σύμφωνα με μεταγενέστερες μαρτυρίες, του προσφέρθηκε η δυνατότητα να σωθεί, αλλά εκείνος αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους συγκρατουμένους του.

Η ιστορία αυτή έχει διασωθεί ως σύμβολο αλληλεγγύης και ανθρώπινης αξιοπρέπειας απέναντι στον θάνατο.

Χρειάζεται, ωστόσο, να διακρίνεται η τεκμηριωμένη εκτέλεσή του από τις λεπτομέρειες των τελευταίων του στιγμών, οι οποίες μεταφέρονται μέσα από μαρτυρίες και ιστορικές αφηγήσεις.

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Η ουσία παραμένει αδιαμφισβήτητη: ο Χρήστος Καρβούνης ήταν ένας από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο Μονοδέντρι.

Η πολιτική των αντιποίνων στην κατεχόμενη Ελλάδα

Η σφαγή του Μονοδενδρίου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των εγκλημάτων πολέμου που διαπράχθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής.

Οι κατακτητές δεν περιορίζονταν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ανταρτικών ομάδων.

Προχωρούσαν σε ομαδικές εκτελέσεις, καταστροφές χωριών, ομηρίες και συλλογικές τιμωρίες, με στόχο να τρομοκρατήσουν τον πληθυσμό.

Το Κομμένο, τα Καλάβρυτα, το Δίστομο και δεκάδες άλλες περιοχές αποτελούν τόπους που συνδέθηκαν με την ίδια εγκληματική πρακτική.

Κάθε περίπτωση είχε τις ιδιαίτερες ιστορικές συνθήκες της. Όλες, όμως, αποτυπώνουν την περιφρόνηση των κατοχικών δυνάμεων προς την ανθρώπινη ζωή.

Οι οικογένειες που ξεκληρίστηκαν

Η τραγωδία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση όταν εξετάσει κανείς τα ονόματα των θυμάτων.

Ανάμεσα στους εκτελεσθέντες ήταν τέσσερα αδέλφια της οικογένειας Τζιβανόπουλου: ο Δημοσθένης, ο Ιωάννης, ο Σωκράτης και ο Παρασκευάς.

Στον κατάλογο των θυμάτων συναντάμε επίσης τρία αδέλφια της οικογένειας Αλεμαγγίδη, καθώς και πατέρες που εκτελέστηκαν μαζί με τα παιδιά τους.

Ανάμεσα στους νεκρούς αναφέρεται και η αγωνίστρια της Αντίστασης Βασιλική Μαρινάκη.

Η παρουσία ολόκληρων οικογενειών στον κατάλογο των θυμάτων αποτυπώνει το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής: δεν χάθηκαν μόνο 118 ανθρώπινες ζωές. Διαλύθηκαν οικογένειες και σημαδεύτηκαν για πάντα οι επόμενες γενιές.

Η σκοτεινή πλευρά της ελληνικής συνεργασίας με τους κατακτητές

Στην ιστορία του Μονοδενδρίου υπάρχει και μια πλευρά που δεν πρέπει να αποσιωπάται: η δράση ελληνικών ένοπλων αντικομμουνιστικών σχηματισμών που συνεργάζονταν με τις κατοχικές αρχές.

Σε ιστορικά δημοσιεύματα παρουσιάζεται έγγραφο με ημερομηνία 23 Νοεμβρίου 1943. Στο έγγραφο αυτό ζητείται να μην αποφυλακιστούν οι τέσσερις αδελφοί Τζιβανόπουλοι, με αναφορές στην αντιστασιακή τους δράση.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο, που αναδεικνύει τον ρόλο των ελληνικών κατοχικών συνεργατικών μηχανισμών στην καταστολή της Αντίστασης.

Η μνήμη των 118 παραμένει ζωντανή

Ο τόπος της εκτέλεσης στο Μονοδέντρι αποτελεί σημείο ιστορικής μνήμης.

Οι εκδηλώσεις τιμής στους 118 νεκρούς υπενθυμίζουν ότι πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι με ονόματα, οικογένειες, επαγγέλματα και όνειρα.

Ιδιαίτερη αξία έχει το αρχειακό υλικό της ΕΡΤ, η οποία έχει ψηφιοποιήσει και παρουσιάσει ντοκιμαντέρ της σειράς «Μαρτυρίες» για τη σφαγή. Μέσα από την ιστορική καταγραφή και τις μαρτυρίες διατηρείται ζωντανή η γνώση των γεγονότων.

Η 26η Νοεμβρίου 1943 δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο της Κατοχής.

Είναι η ημέρα κατά την οποία 118 Έλληνες πλήρωσαν με τη ζωή τους τη ναζιστική πολιτική των συλλογικών αντιποίνων.

Ογδόντα τρία χρόνια αργότερα, το Μονοδέντρι εξακολουθεί να υπενθυμίζει ότι η ιστορική μνήμη δεν είναι μόνο απόδοση τιμής στους νεκρούς.

Είναι και υποχρέωση απέναντι στην αλήθεια.

Γιατί τα εγκλήματα που ξεχνιούνται κινδυνεύουν να επαναληφθούν.

Και οι 118 του Μονοδενδρίου αξίζουν να παραμείνουν για πάντα στη μνήμη της Ελλάδας.