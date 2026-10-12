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Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης τιμάται η επέτειος των 82 χρόνων από την Απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα, στις 12 Οκτωβρίου 1944, έπειτα από 1.264 ημέρες Κατοχής.

Η ιστορική σημασία της 12ης Οκτωβρίου 1944

Η τελετή στην Ακρόπολη αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Το πρωί της 12ης Οκτωβρίου 1944, η ναζιστική σημαία κατεβαίνει από τον Ιερό Βράχο, συμβολίζοντας το τέλος της γερμανικής Κατοχής στην Αθήνα.

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Η είδηση της απελευθέρωσης σκόρπισε ενθουσιασμό στην πρωτεύουσα, με χιλιάδες Αθηναίους να κατακλύζουν τους δρόμους και να πανηγυρίζουν για την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων. Οι ιστορικές αυτές στιγμές διασώζονται στο αρχείο της ΕΡΤ, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της ημέρας που η Αθήνα ανέκτησε την ελευθερία της.

Ογδόντα δύο χρόνια μετά την ιστορική μέρα

Οκτώ δεκαετίες και δύο χρόνια αργότερα, η ελληνική σημαία υψώνεται και πάλι στον Ιερό Βράχο, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την Απελευθέρωση της Αθήνας. Η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου συνοδεύει την τελετή, αποδίδοντας τον προσήκοντα φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της χώρας.

Η επέτειος αποτελεί ημέρα μνήμης και τιμής για όλους όσοι αντιστάθηκαν, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής, υπενθυμίζοντας το τίμημα της ελευθερίας και τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)