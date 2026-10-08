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Η διεθνής ερμηνεύτρια συμπληρώνει φέτος εβδομήντα χρόνια επιτυχημένης καλλιτεχνικής πορείας, έχοντας σημειώσει πωλήσεις που ξεπερνούν τα τριακόσια εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων παγκοσμίως.

Ο Πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ εξήρε τη συμβολή της στη διαδικασία συμφιλίωσης, καθώς η καλλιτέχνιδα προώθησε διαχρονικά τις αξίες της ειρήνης και της ελευθερίας.

Πέρα από τη μουσική της διαδρομή, η Νάνα Μούσχουρη ανέπτυξε έντονη κοινωνική και πολιτική δράση ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέσβειρα της UNICEF.

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Η Νάνα Μούσχουρη έλαβε την ύψιστη τιμή από το γερμανικό κράτος για την «εξαίρετη συνεισφορά της στην ευρωπαϊκή ενότητα και την κατανόηση μεταξύ των λαών».

Τιμήθηκε με το παράσημο του Σταυρού της Αξίας του Τάγματος της Αξίας της Ομοσπoνδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland) από τον Πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ

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Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην επίσημη προεδρική κατοικία, μία εβδομάδα προτού η διεθνής Ελληνίδα γιορτάσει τα 92 της γενέθλια.

Η Νάνα Μούσχουρη έφθασε στο Βερολίνο το 1961, με μία μικρή βαλίτσα, γεμάτη όμως μεγάλα όνειρα και άνοιξε τα φτερά της για να κατακτήσει τον κόσμο.

Με σπάνια εφόδια την πίστη της στο τραγούδι, την εργατικότητά της αλλά και τα σπουδαία τραγούδια των Ελλήνων δασκάλων και φίλων της, του Νίκου Γκάτσου και του Μάνου Χατζιδάκι, η σπουδαία ερμηνεύτρια έπλασε ένα δικό της κόσμο στη μουσική τραγουδώντας σε 7 γλώσσες, ξεπερνώντας σε πωλήσεις τα 300 εκατομμύρια δίσκους και cd σε όλο τον κόσμο.

Η Νάνα Μούσχουρη συμπληρώνει 70 χρόνια πορείας στο τραγούδι και θεωρεί ότι το μεγαλύτερο παράσημο της ζωής της είναι η αγάπη του κόσμου.

Tα παράσημα του Τάγματος της Αξίας δίνονται κάθε χρόνο με αφορμή την εθνική γιορτή της Γερμανίας για την Ένωση των δύο Γερμανιών στις 3 Οκτωβρίου.

«Η Νάνα Μούσχουρη έζησε ως παιδί την κατοχή της Ελλάδας από τη γερμανική Βέρμαχτ. Μετά τις σπουδές της στο τραγούδι και τις πρώτες επιτυχίες στην πατρίδα της, ήρθε παρ’ όλα αυτά στη Γερμανία το 1961», σημείωσε ο Πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ κατά την απονομή. «Από εδώ ξεκίνησε η μοναδική διεθνής σταδιοδρομία της ως μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες στον κόσμο, αγαπητή σε ολόκληρη τη Γερμανία, σε νέους και μεγαλύτερους μέχρι και σήμερα. Το γεγονός ότι, παρά τις τραυματικές παιδικές αναμνήσεις της από τη γερμανική κατοχή, συνέβαλε στην έναρξη της διαδικασίας συμφιλίωσης λίγα μόλις χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, διαμορφώνει μέχρι σήμερα την εικόνα που έχουν οι Γερμανοί για την Ελλάδα. Η Νάνα Μούσχουρη υπερασπιζόταν πάντοτε την ειρήνη και την ελευθερία. Το πόσο σημαντικές είναι γι’ αυτήν αυτές οι αξίες φαίνεται και από την έντονη δραστηριοποίησή της πέρα από το καλλιτεχνικό της έργο: από το 1994 έως το 1999 υπήρξε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ από το 1993 είναι πρέσβειρα της UNICEF».