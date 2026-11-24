Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νοέμβριο 1869 κυκλοφόρησε στο Λονδίνο το πρώτο τεύχος του Nature. Η εποχή ήταν γεμάτη επιστημονικές ανατροπές, αλλά η επικοινωνία των ερευνητών με το ευρύ κοινό παρέμενε δύσκολη. Το νέο εβδομαδιαίο περιοδικό φιλοδοξούσε να παρουσιάζει γρήγορα τις σημαντικές ανακαλύψεις, να ενώνει διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και να υπερασπίζεται τη θέση της επιστήμης στην κοινωνία.

Ο πρώτος εκδότης και ο πρώτος διευθυντής

Advertisement

Advertisement

Πίσω από το εκδοτικό εγχείρημα βρισκόταν ο Αλεξάντερ Μακμίλαν, συνιδρυτής μαζί με τον αδελφό του Ντάνιελ του οίκου Macmillan. Παρά τις οικονομικές ζημιές των πρώτων δεκαετιών, συνέχισε να στηρίζει την έκδοση. Πρώτος διευθυντής σύνταξης ήταν ο αστρονόμος σερ Νόρμαν Λόκιερ, ο οποίος παρέμεινε επικεφαλής έως το 1919. Στους πρώτους υποστηρικτές συγκαταλεγόταν ο βιολόγος Τόμας Χένρι Χάξλεϊ, στενός υπερασπιστής των ιδεών του Δαρβίνου.

Από τον Μακμίλαν στη Springer Nature

Σήμερα το Nature εκδίδεται από τον διεθνή όμιλο Springer Nature και ανήκει στο Nature Portfolio. Επικεφαλής της σύνταξης είναι η γενετίστρια Μαγκνταλένα Σκίπερ, η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη θέση του editor-in-chief, το 2018. Πρόκειται για δύο διαφορετικούς ρόλους: ο εκδοτικός οργανισμός είναι η Springer Nature, ενώ η Σκίπερ διευθύνει την επιστημονική και δημοσιογραφική συντακτική ομάδα. Το περιοδικό συνεχίζει να κυκλοφορεί εβδομαδιαίως και ηλεκτρονικά.

Οι ανακαλύψεις που έγραψαν ιστορία

Το 1953 δημοσιεύθηκε στο Nature η ιστορική εργασία των Τζέιμς Γουότσον και Φράνσις Κρικ για τη διπλή έλικα του DNA, μαζί με συναφείς εργασίες των Μόρις Γουίλκινς και συνεργατών και των Ρόζαλιντ Φράνκλιν και Ρέιμοντ Γκόσλινγκ. Η συμβολή της Φράνκλιν στην κατανόηση της δομής του DNA αποτελεί κρίσιμο μέρος αυτής της ιστορίας.

Το 1985 το περιοδικό δημοσίευσε την ανακάλυψη των φουλερενίων, μιας νέας μορφής άνθρακα με μόρια που θυμίζουν μπάλα ποδοσφαίρου. Το 1995 φιλοξένησε την ανακοίνωση για τον 51 Pegasi b, τον πρώτο εξωπλανήτη που ανακαλύφθηκε σε τροχιά γύρω από άστρο παρόμοιο με τον Ήλιο. Το 1997 παρουσιάστηκε η Ντόλι, το πρόβατο που δημιουργήθηκε με μεταφορά πυρήνα από ενήλικο σωματικό κύτταρο, προκαλώντας παγκόσμια συζήτηση για την κλωνοποίηση.

Advertisement

Το 2001 το Nature δημοσίευσε τη μεγάλη εργασία της δημόσιας διεθνούς κοινοπραξίας για την αρχική αλληλούχηση του ανθρώπινου γονιδιώματος. Το 2012 φιλοξένησε σημαντικές εργασίες για τη μετατροπή του συστήματος CRISPR-Cas9 σε εργαλείο ακριβούς επεξεργασίας του DNA, ενώ το 2019 παρουσίασε την ανακοίνωση της Google για την επίδειξη κβαντικού υπολογιστικού πλεονεκτήματος, ισχυρισμό που προκάλεσε και επιστημονικό διάλογο.

Κύρος, αμφισβήτηση και διορθώσεις

Η δημοσίευση στο Nature θεωρείται σημαντική διάκριση, όχι όμως εγγύηση ότι κάθε αποτέλεσμα θα αντέξει στον χρόνο. Η αξιολόγηση από ειδικούς, η αναπαραγωγή πειραμάτων, οι διορθώσεις και οι αποσύρσεις εργασιών αποτελούν αναγκαία μέρη της επιστημονικής διαδικασίας. Το περιοδικό έχει δεχθεί κριτική τόσο για ιστορικές προκαταλήψεις όσο και για τις πιέσεις που δημιουργεί το σύστημα επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Advertisement

Η επιρροή του σήμερα

Πέρα από πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, το Nature δημοσιεύει ειδήσεις, αναλύσεις και σχόλια για την κλιματική αλλαγή, την υγεία, την τεχνητή νοημοσύνη, το Διάστημα και την πολιτική της έρευνας. Περισσότερο από ενάμιση αιώνα μετά το πρώτο τεύχος, η βασική του αποστολή παραμένει αναγνωρίσιμη: να μεταφέρει τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση από τα εργαστήρια στον κόσμο.

Πηγές

Advertisement

Nature, History of Nature · Nature, Journal Staff / Editors · Springer Nature, Journal Information · Nature, ιστορικό αρχείο ερευνητικών δημοσιεύσεων.