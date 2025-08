Ο 17χρονος Όλι Μπερντ από το χωριό Σκότμπι στην Κάμπρια της Αγγλίας κατάφερε να περάσει το τεστ οδήγησης με την πρώτη προσπάθεια – χωρίς να ξοδέψει μια περιουσία σε μαθήματα. Αντί γι’ αυτό, παρακολούθησε δωρεάν βίντεο στο YouTube και εξασκήθηκε στον προσομοιωτή οδήγησης του υπολογιστή του.

Μετά το πρώτο του μάθημα, που κόστισε 54 δολάρια, ο Όλι αποφάσισε να βρει μια πιο οικονομική λύση. Άρχισε να παρακολουθεί εκπαιδευτικά βίντεο από επαγγελματίες εκπαιδευτές στο YouTube και να εξασκείται μόνος του. Χρησιμοποίησε έναν προσομοιωτή αγώνων στον υπολογιστή για να μάθει να χειρίζεται το τιμόνι, τις ταχύτητες και το φρενάρισμα.

Αφού συμπλήρωσε περίπου 30 ώρες αυτοδιδασκαλίας — όσες είχε εκτιμήσει και ο πρώτος του δάσκαλος — ο Όλι έδωσε εξετάσεις στις 6 Ιουνίου και τα κατάφερε με την πρώτη.

«Άκουγα ιστορίες τρόμου από φίλους για το πόσα λεφτά ξόδευαν σε μαθήματα οδήγησης και δεν ήθελα να μπω σε αυτό το τρυπάκι», λέει. «Ο δάσκαλος είχε πει ότι θα χρειαστώ 25-30 ώρες, ίσως και παραπάνω. Αυτό θα κόστιζε τουλάχιστον 1.600 δολάρια – πάρα πολλά χρήματα.»

«Μου αρέσει να κάνω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο. Είπα στη μαμά και τον μπαμπά ότι ήθελα να δοκιμάσω το YouTube και να εξασκηθώ μόνος μου.»

Εκτός από το YouTube, ο Όλι βασίστηκε και στην εμπειρία του από το καρτ, καθώς είχε λάβει μέρος σε αγώνες για λίγους μήνες. Επιπλέον, έκανε εξάσκηση στους δρόμους γύρω από το σπίτι του με τους γονείς του, ώστε να εξοικειωθεί με τα σήματα και το παρκάρισμα.

«Το πιο σημαντικό που έμαθα οδηγώντας με τους γονείς μου δεν ήταν θεωρία. Ήταν το πώς να ελέγχω το αυτοκίνητο — τα γρανάζια, τον συμπλέκτη, την όπισθεν. Όλα έγιναν πιο φυσικά.»

Teen saves $1.3K on driving lessons by watching YouTube tips — and passes first time https://t.co/4SdkOX4Cq3 pic.twitter.com/IUavJWwt2Y