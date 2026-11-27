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Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού άνοιξε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 στις 08:00 για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Είχε κλείσει στις 13 Νοεμβρίου, στις 18:00, για να γίνει η εκκαθάριση της πέμπτης δόσης του έτους.

Η πέμπτη δόση πληρώνεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, την τελευταία εργάσιμη του μήνα, σε όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση. Τα χρήματα θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2026.

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Ποιοι πρέπει να μπουν τώρα στην πλατφόρμα;

Η πλατφόρμα αφορά όσους δεν έχουν κάνει ακόμη αίτηση για το 2026 και όσους πρέπει να διορθώσουν ή να τροποποιήσουν την αίτησή τους, για παράδειγμα επειδή άλλαξε ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων. Ο ΟΠΕΚΑ υπενθυμίζει ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά: αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε.

Στην αίτηση συμπληρώνεται υποχρεωτικά και η σχολική μονάδα κάθε παιδιού, γιατί ελέγχεται η φοίτηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Πόσα χρήματα δίνει το επίδομα παιδιού;

Το ποσό εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2025 και από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην Α21 του 2026.

Παιδί Μηνιαίο ποσό 1ο και 2ο παιδί (το καθένα) 28 έως 70 ευρώ 3ο και κάθε επόμενο 56 έως 140 ευρώ

Το επίδομα πληρώνεται ανά δίμηνο, σε δόσεις.

Πού γίνεται η αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ (idika.gr/epidomapaidiou) ή μέσω του opeka.gr, με τους κωδικούς Taxisnet. Τα στοιχεία των μελών της οικογένειας και τα εισοδήματα προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ.

Μέχρι πότε θα μείνει ανοιχτή;

Ο ΟΠΕΚΑ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την καταληκτική ημερομηνία για αυτόν τον κύκλο αιτήσεων. Η ημερομηνία θα προστεθεί σε αυτό το άρθρο μόλις ανακοινωθεί.