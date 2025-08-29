Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο στρατηγικός εταιρικός μετασχηματισμός του Ομίλου Aktor, ο οποίος προχωρά μεθοδικά στη δημιουργία πέντε νέων θυγατρικών εταιρειών, καλύπτοντας διακριτούς τομείς δραστηριότητας: Κατασκευές, Παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ, Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων (Real Estate), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Facility Management στο πλαίσιο μιας πιο ευέλικτης και διαφανούς δομής.

Η διαδικασία απόσχισης των πρώτων δύο κλάδων – Κατασκευών και Παραχωρήσεων – βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, με στόχο την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών έως τα τέλη Σεπτεμβρίου χωρίς πάντως να μπορεί να αποκλειστεί μια μικρή καθυστέρηση κατά 1-2 μήνες ακόμη.

Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας, η ενίσχυση των σταθερών ταμειακών ροών και η ανάδειξη του Ομίλου σε έναν εκ των ισχυρότερων της χώρας.

Πλήρης στρατηγικός ανασχηματισμός

Ο μετασχηματισμός αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ομίλου συμμετοχών, με τη μητρική εταιρεία να εστιάζει στην παροχή διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τις θυγατρικές της (στρατηγική, οικονομική διαχείριση, πληροφορική, marketing, έρευνα κ.λπ.), ενώ η κάθε θυγατρική θα λειτουργεί αυτόνομα στον κλάδο της, διαχειριζόμενη αποτελεσματικά κεφάλαια και επενδυτικά ρίσκα.

Η νέα δομή αναμένεται να ενισχύσει την αποδοτικότητα, να μειώσει τους επιχειρηματικούς κινδύνους μέσω διαφοροποίησης και να διευκολύνει την προσέλκυση επενδυτών, εγχώριων ή διεθνών, οι οποίοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα άμεσης συμμετοχής σε επιμέρους τομείς δραστηριότητας. Επιπλέον, ανοίγει ο δρόμος για νέες πηγές χρηματοδότησης, πέραν των παραδοσιακών εργαλείων, όπως οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ή τα ομολογιακά δάνεια.

Αποσχίσεις με αποτιμήσεις δεκάδων εκατομμυρίων

Η απόσχιση του τομέα Κατασκευών συνοδεύεται από αποτίμηση ύψους 67,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 66,87 εκατ. αντιστοιχούν στην αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση των μεταβιβαζόμενων στοιχείων, ενώ 237.672 ευρώ αφορούν σε αποθεματικό αναπροσαρμογής αξίας γηπέδων (που δεν κεφαλαιοποιείται και θα μεταφερθεί αυτούσιο στη νέα θυγατρική Aktor Κατασκευές).

Ο συγκεκριμένος κλάδος αναμένεται να αποφέρει στον Όμιλο το 2025 συνολικά έσοδα 1,3 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας και 104 εκατ. από την προς εξαγορά εταιρεία Εντελέχεια, η οποία ειδικεύεται σε έργα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Τα EBITDA του κλάδου εκτιμώνται σε 124 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 39 εκατ. προέρχονται από την Εντελέχεια.

Αντίστοιχα, ο κλάδος Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ αποτιμήθηκε στα 25,45 εκατ. ευρώ, με προβλεπόμενα έσοδα 57 εκατ. και EBITDA 32 εκατ. ευρώ. Εξελίξεις αναμένονται και στο πεδίο των Παραχωρήσεων, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Άκτωρ Παραχωρήσεις από τον Όμιλο Ελλάκτωρ, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται και οι διαπραγματεύσεις για την ενδεχόμενη είσοδο του Aktor, καθώς και της ΜΕΤΚΑ (Metlen), στο έργο παραχώρησης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2 δισ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Ιουλίου, ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου κλήθηκε να σχολιάσει τις συζητήσεις του Ομίλου AKTOR για συμμετοχή σε δύο έργα παραχώρησης – είτε με μειοψηφικό είτε με πλειοψηφικό ποσοστό. Αναφερόμενος ειδικά στο έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο οποίο παραχωρησιούχος είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο κ. Εξάρχου παρέμεινε επιφυλακτικός, δηλώνοντας:

«Όταν υπάρξει κάποια εξέλιξη, θα την ανακοινώσουμε. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι νεότερο, ευχόμαστε ωστόσο να υπάρξει σύντομα».

Για τη δεύτερη περίπτωση, ο επικεφαλής του Ομίλου επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για υφιστάμενη σύμβαση, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Τόνισε, πάντως, πως δεν αφορά κάποια από τις μεγάλες οδικές παραχωρήσεις, όπως αυτές που διαχειρίζεται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ούτε τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, ούτε τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου ή άλλα αντίστοιχα έργα.

Μεγάλη επένδυση στον τομέα του Real Estate

Ένα ακόμη κομβικό βήμα στον μετασχηματισμό του Ομίλου αποτελεί η σχεδιαζόμενη εξαγορά του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Prodea Investments, που αφορά 39 κτίρια συνολικής αξίας 579,4 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2025, προσθέτοντας στον Όμιλο ετήσια έσοδα από μισθώματα ύψους 40,6 εκατ. ευρώ.

Προοπτικές χρηματιστηριακής εισαγωγής

Όπως ανέφερε και ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, κατά την πρόσφατη γενική συνέλευση, η νέα δομή ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε χρηματιστηριακή εισαγωγή κάποιων ή όλων των νέων θυγατρικών, δημιουργώντας πρόσθετες υπεραξίες για τον Όμιλο και αυξάνοντας τη διαφάνεια και τη θελκτικότητα προς το επενδυτικό κοινό.

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών και για τους υπόλοιπους τρεις κλάδους – Real Estate, ΑΠΕ και Facility Management – με στόχο την πλήρη ενεργοποίηση της νέας δομής του Ομίλου Aktor έως το τέλος του φθινοπώρου.

