Από τον Μάιο του 2026 πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή ένα από τα πιο φιλόδοξα στεγαστικά προγράμματα των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα, με τίτλο «Ανακαινίζω», που περιλαμβάνει κρατικές επιδοτήσεις ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών – και υπό προϋποθέσεις μπορεί να καλύψει έως και 90% του κόστους των εργασιών.

Τι χρηματοδοτείται

Το πρόγραμμα έχει διπλό στόχο:

να ενεργοποιήσει ακίνητα που για πολλά χρόνια παρέμεναν κλειστά και να τα φέρει ξανά στην αγορά για ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση

και να τα φέρει ξανά στην αγορά για να ενισχύσει την ενεργειακή απόδοση και λειτουργικότητα των κατοικιών, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Πρόκειται για ένα σχήμα το οποίο, σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, θα είναι το πρώτο του είδους του στην Ευρώπη που συνδυάζει τόσο τις παρεμβάσεις ανακαίνισης όσο και ενεργειακής αναβάθμισης σε ένα ενιαίο πρόγραμμα.

Ποια ακίνητα αφορά

Το πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει:

κατοικίες που παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον δύο χρόνια , με την προοπτική να διατεθούν στη συνέχεια για ενοικίαση ή κατοικία,

, με την προοπτική να διατεθούν στη συνέχεια για ενοικίαση ή κατοικία, ιδιόκτητες κύριες κατοικίες, ακόμη και αν σήμερα χρησιμοποιούνται κανονικά.

Ο στόχος είναι να ενεργοποιηθούν χιλιάδες ακίνητα του παλαιού κτιριακού αποθέματος, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα κατοικιών και μειώνοντας πιέσεις στην αγορά στέγασης.

Το ύψος της επιδότησης

Το βασικό χαρακτηριστικό του νέου προγράμματος είναι η υψηλή επιδότηση:

μπορεί να φτάσει έως 90% του συνολικού κόστους των επιλέξιμων εργασιών ,

, με ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Η επιδότηση υπολογίζεται επίσης με όριο ανά τετραγωνικό μέτρο (π.χ. έως 300 € ανά τ.μ. για κατοικίες έως 120 τ.μ.) και μπορεί να αυξηθεί επιπλέον (π.χ. για κάθε παιδί).

Ποιες εργασίες καλύπτονται

Το πρόγραμμα αφορά τόσο γενικές εργασίες ανακαίνισης όσο και ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως:

αντικατάσταση κουφωμάτων

αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης

υδραυλικά και ηλεκτρολογικά

νέα μπάνια και κουζίνες

θερμομόνωση και άλλες παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού.

Ενοίκιο ή ιδιοκατοίκηση

Για να συμμετάσχει ένας ιδιοκτήτης, θα χρειαστεί να αναλάβει κάποιες υποχρεώσεις χρήσης μετά την ανακαίνιση:

τα ακίνητα που ήταν κλειστά πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως κατοικίες ή να ενοικιαστούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. τουλάχιστον 5 χρόνια), ώστε να «επιστρέψει» η επένδυση στην αγορά.

Αυτό σημαίνει ότι η βοήθεια του κράτους συνοδεύεται από δεσμεύσεις που στοχεύουν στην αύξηση της διαθεσιμότητας και στη μείωση των στεγαστικών πιέσεων σε βασικές ομάδες πληθυσμού.